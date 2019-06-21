關注兒少教育 遠傳辦公益數位學習電競賽

（中央社記者江明晏台北21日電）遠傳今年「翻轉教育讓愛遠傳」計畫，與遠傳數位轉型重點「大人物」結合，於PaGamO平台再增加題庫，也將舉辦「小超人線上電競賽」活動，為國內第一家辦理公益數位學習電競賽的企業。

遠傳電信表示，透過核心能力資通訊科技，長期關注偏鄉教育及環境永續議題，同時呼應聯合國的「全球永續發展目標」（SDGs），提升台灣整體兒少教育品質。並自2017年起，展開「翻轉教育 讓愛遠傳」CSR（企業社會責任）計畫，在PaGamO平台中建立「環境教育」題庫。

今年，遠傳所屬的遠東集團慶祝70周年，以公益活動為主軸，遠傳除了繼續執行各項「讓愛遠傳」社會公益計畫，在今年「翻轉教育 讓愛遠傳」計畫中，除了增添更多公益元素，並將於7月22日舉辦「遠傳數位小超人線上電競賽」活動，為國內第一家辦理公益數位學習電競賽的企業，希望提供孩子在暑假參與一場遊戲式學習競賽。

遠傳自2017年起即委請環境教育及數位科技領域學者研擬出近2000題「環境教育」及「遠傳大人物」的題庫，並於台大電機系教授葉丙成帶領團隊開發的學習平台PaGamO中，建立「遠傳題庫專區」，讓學童能透過遊戲輕鬆吸收環境教育、大數據、人工智慧及物聯網的知識。自2018年下半年「遠傳大人物」題庫正式建立於PaGamO平台中，平均每月吸引2萬多名學童參與，答題數高達上百萬次。

同時，遠傳為能讓偏鄉學童也能有更多資源，2018年即有119位志工前往26所偏鄉學校，將PaGamO平台帶給984位學生，期望能透過雲端課輔的方式，啟發偏鄉孩童的學習動機，並給予最溫暖的陪伴。

遠傳總經理井琪表示，遠傳致力數位轉型，深耕「大人物」大數據、人工智慧、物聯網3大關鍵領域。今年教育部發布將人工智慧納入108課綱中，希望透過AI引發學生的興趣，這與遠傳在國中小推動「大人物」的想法不謀而合。

PaGamO創辦人葉丙成表示，現在孩子們幾乎都是數位原住民，普遍使用數位載具，越來越習慣數位學習方式，這從PaGamO平台上已有超過80萬名的台灣中小學註冊用戶就可看出，數位教育確實更加重要。（編輯：李信寬）1080621