輕忽撞傷瘀血可能生腫瘤 3招助緩解

撞傷瘀血可能導致局部組織增生，若撞擊力道很強甚至可能形成皮下腫瘤。醫師建議，撞傷後應依序冰敷、熱敷及按摩，有助緩解。（書田診所提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年7月5日

（中央社記者陳偉婷、李佳芢台北5日電）皮膚撞擊瘀血不要輕忽，醫師黃季怡今天說，撞傷瘀血可能導致局部組織增生，若撞擊力道很強甚至可能形成皮下腫瘤。建議民眾撞傷後應依序冰敷、熱敷及按摩，有助緩解。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡今天在記者會表示，皮膚在受到撞擊後，即使沒傷口，也可能會出現瘀血、局部組織增生；有傷口可能在復原的過程中產生疤痕、蟹足腫等。

47歲的李先生就有慘痛經驗。他自訴，2年前前額曾撞傷，當時額頭有一塊瘀血腫塊，之後逐漸消腫，但仍殘存一點皮下腫塊。不料腫塊逐漸變大，大到像顆乒乓球，因在前額正中央，看起來也像獨角獸，讓他困擾不已。就醫經手術切除後恢復良好，病理化驗為脂肪瘤。

黃季怡表示，撞傷後局部組織增生成為皮下腫瘤，大多為良性。因增生的組織不同會形成不同腫瘤，脂肪組織增生為脂肪瘤，纖維組織增生是纖維瘤，血管增生則是血管瘤，骨骼組織增生是骨瘤。

她門診觀察發現，依撞擊的部位不同，好發皮下腫瘤的種類也不一，在前額常見脂肪瘤，唇部為血管瘤，下顎位置易形成骨瘤，大腿處則是纖維瘤。

黃季怡進一步表示，撞傷後即時妥適處理是避免後續腫塊出現的關鍵，若沒明顯傷口應立即冰敷，有助降低發炎反應，2天之後改為熱敷5天，之後可適度按摩，幫助瘀血吸收。按摩也並非輕輕揉過就好，而是要略為按壓後再輕揉，並配合充足的營養加速組織修復。

她指出，若有傷口則首要預防感染，根據傷口的狀況採用不同的處理，如縫合、人工皮等，目的是縮短傷口癒合的時間，降低發炎反應，加速傷口癒合，避免疤痕、蟹足腫生成。若組織增生發生腫塊或疤痕，影響外觀或功能時，可考慮局部注射藥物或手術治療。

黃季怡提醒，當撞傷發生在頭部時，要留意是否出現持續的頭暈、噁心、嘔吐、嗜睡、視覺變化、口齒不清、走路不穩等，若有上述症狀應立即就醫。若身上出現腫塊且邊界不明顯、位置出現轉移、或是家族有惡性疾病遺傳病史，應儘速就醫檢查。（編輯：卞金峰）1080705