古裝劇攏是假 專家破解滴血認親迷思

國家衛生研究院26日召開記者會，替即將舉辦的「科普日」活動暖身，國衛院研究助理林志熙（左）表示，華人世界受血脈相傳等傳統觀念影響，認為血濃於水，因此出現「滴血認親」的古早親子鑑定法，實際上，血液裡沒有任何遺傳物質，若想確認親子關係，必須比對父母基因，現今技術最快一天內就能得到鑑定結果。中央社實習記者劉家叡攝 108年8月26日

（中央社記者張茗喧、實習記者劉家叡台北26日電）「滴血認親」是古裝劇經典橋段，但在專家眼中卻毫無科學根據。專家解釋，血液裡沒有任何遺傳物質，唯有透過基因比對才能確認親子關係。

國家衛生研究院今天召開記者會，替27日首度舉辦的「國家衛生研究院科普日」活動暖身，希望透過有趣的闖關遊戲，讓民眾近距離體驗科學奧秘，其中親子鑑定就是關卡之一。

國家衛生研究院研究助理林志熙表示，華人世界受血脈相傳等傳統觀念影響，認為血濃於水，因此出現「滴血認親」的古早親子鑑定法。實際上，血液裡沒有任何遺傳物質，不僅在科學上毫無根據，也有不少作弊方法，只要巧妙利用清水、油或等張溶液的物理作用，就能讓血液看似融合為一。

林志熙指出，若想確認親子關係，必須比對父母基因，現今技術最快1天內就能得到鑑定結果，準確率高達99.9%。

國衛院主任秘書吳秀英表示，這次科普日設計13道遊戲關卡，大至氣候變遷，小至細胞構造，包括如何以正確的穿衣習慣因應氣候變遷、透過拼圖與虛擬實境（VR）模擬病媒蚊孳生環境，以及用不同形狀的通心麵排列出人體腸道細菌的樣子等。

國衛院長梁賡義指出，希望在研究之餘，也讓專業科學知識變得簡單好懂，提供大眾接觸科學研究與擴展視野的機會，為國家培養未來生醫科學領域生力軍。（編輯：張雅淨）1080826