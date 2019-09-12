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傳統月餅熱量破表 營養師教低卡冰心月餅DIY

最新更新：2019/09/12 15:44

（中央社記者張茗喧台北12日電）中秋節將近，享用美味月餅當心吞下驚人熱量，一顆185克的廣式雙蛋黃月餅熱量相當於2.8碗白飯。營養師傳授低卡冰心月餅食譜，不僅減少負擔，同時能攝取膳食纖維與植物多酚。

中秋節吃月餅是傳統習俗，隨時代進步，月餅種類也愈來愈多元，從廣式月餅、蘇式月餅、台式綠豆椪到近年流行的流心月餅都各有擁護者，但其中卻暗藏驚人高熱量。

林口長庚醫院營養師陳姿吟表示，傳統月餅高油、高糖，熱量也相當驚人，小小1顆鳳梨酥熱量就高達220大卡，蛋黃酥高達280大卡，熱量都相當於1碗白飯；而許多民眾喜愛的廣式雙蛋黃月餅，1顆僅185公克、熱量上看800大卡，相當於2.8碗白飯，一顆下肚不僅脂肪超過每餐建議量的2倍，含糖量也是每天建議攝取量的2.1倍。

此外，陳姿吟說，傳統月餅製作過程中往往需經過攝氏120度以上高溫烘烤，可能導致天然食材焦化，產生有致癌疑慮的丙烯醯胺成分。

為了讓民眾有過節氣氛又不發福，陳姿吟設計「低油冰皮月餅」，單顆月餅熱量僅相當於1/3碗白飯，結合天然蔬菜水果製成QQ外皮，不需經加熱程序，沒有產生致癌物疑慮，同時還能攝取膳食纖維與植物多酚。

外皮方面，每顆需要使用19克冰心麻糬粉搭配7.5公克開水製作外皮，可添加火龍果肉、櫻桃、抹茶粉等天然色素，兩者混合均勻後壓成餅皮。

餡料部分則使用7.5克地瓜、芋頭、山藥、紅豆、綠豆等天然食材，煮熟後加入2.5公克奶粉、營養品調味，揉成團即為餡料。

接著將餡料包進餅皮當中，如果成品太黏，可沾一些熟的太白粉就大功告成，直接吃口感軟嫩、冷藏後口感Q彈，陳姿吟強調，由於麻糬皮黏性較高，提醒民眾食用時應小口咀嚼，避免噎到。（編輯：吳協昌）1080912

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