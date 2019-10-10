台達獨步全球8K環境紀錄片 日月潭登場

（中央社記者韓婷婷南投10日電）長期關注氣候變遷相關議題的台達基金會，嘗試透過影像傳達的方式，喚起大眾守護地球的意識，全球首部8K環境紀錄片「水起．台灣」今天在日月潭登場，展現獨步全球的8K技術。

台達文教基金會主辦的「映像日月潭『水起．台灣』壯觀同框」公益放映會今天盛大登場，吸引超過千名來自全台的民眾及海外遊客齊聚片中經典場景日月潭伊達邵碼頭，星夜湖畔同框觀影。創下全球最大戶外8K投影盛宴紀錄，希望透過影像傳達呼籲正視水資源。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，台達基金會長期關注氣候變遷相關議題並一直嘗試透過影像傳達的方式，喚起大眾守護地球的意識。

鄭崇華指出，「水起．台灣」這部紀錄片收錄暖冬乾旱、珊瑚礁白化、蘚苔消失、地層下陷等珍貴的畫面，記錄氣候變遷及人為活動對水資源帶來的衝擊，希望透過台達最新的8K投影技術，能讓更多人透過影像感受地球的危機。

他說，水對人類生活非常重要，全世界只有0.007%的水可供給人類使用，雖然海洋有這麼多水，但能供給人類使用的只占那麼少的比例。全球極端降雨、暖冬的乾旱、海平面上升等問題都威脅到人類的生存，希望透過各種宣傳活動喚起人類對環境的重視。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，「水起．台灣」今年3月登上日本NHK BS 8K衛星頻道後，陸續於台灣、日本、中國大陸等地舉行公益巡演活動，累積觀影近萬人次，受到諸多政府決策者及各界菁英的盛讚。年底將帶著這部紀錄片到聯合國氣候大會的舞台上，讓全球更多人看見水議題的重要性，延續國際上的影響力。

她指出，片長約45分鐘的「水起．台灣」是由台達電委託日本NHK Enterprises拍攝，為世界第一部以環境關懷為主軸的8K超高畫質紀錄片。這部紀錄片以4季作為觀察點，忠實呈現台灣水景的多種面貌。

過去台達基金會曾與公視合作台灣第一部HD紀錄片「福爾摩沙的指環」，也與齊柏林導演合作台灣第一部空拍紀錄片「看見台灣」，都是以最先進的影像技術，記錄大自然的美麗與傷痕。（編輯：郭萍英）1081010