接種HPV疫苗出現不良反應 國健署允諾調查

（中央社記者劉冠廷台北16日電）接種HPV疫苗後出現自體免疫疾病的案例陸續出現，台灣女人連線與民進黨立委林淑芬今天呼籲政府正視並提供協助；國健署承諾，會進行接種疫苗副作用流行病學調查。

女學生Bella（化名）日前注射第二劑二價人類乳突病毒（HPV）疫苗後，出現自體免疫疾病，法院判決認定衛福部應補償。但衛福部審議小組評估後，認為科學證據認定兩者無關，決定提起上訴。

婦女團體台灣女人連線今天與林淑芬共同召開記者會，邀請包括Bella父親等3名有相同狀況的受害者家屬現身說法。

台灣女人連線呼籲政府，應於HPV疫苗接種訓練過程中，加強提醒醫護人員，若發現類似疾病應進行通報，以及對於嚴重不良反應患者，應提供醫療協助的管道與個案研究。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，並不是要說HPV疫苗是無效的，但是不是會有副作用或嚴重不良反應，需要探究；衛福部提供的接種說明，對於會引起肌肉疼痛與關節炎一字不提，針對日本疫苗接種者出現慢性疼痛事件，則表示沒有明確證據說明與HPV疫苗有關，她不解為何要這樣說明。

林淑芬表示，沒有要否定疫苗的有效性，預防接種能促進集體的公共衛生與公共利益，但即便是很好、很安全的疫苗，也會有不良反應，政府必須建立救濟制度，因為對於不良反應者的犧牲，國家要有救濟管道與補償制度。

受邀出席記者會的衛福部國健署副署長賈淑麗表示，揭露正確訊息是政府的責任，她承諾會在最快的時間檢視HPV疫苗說明書，一定會做到正確的訊息揭露；也會與台灣的流行病學專家，進行HPV疫苗研究，有關本土的特殊案例，會做深度了解，建立台灣本土資料。（編輯：謝佳珍）1081016