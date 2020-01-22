新型冠狀病毒 日本專家：傳染力可能低於SARS

（中央社記者楊明珠東京22日專電）中國湖北省武漢市爆發新型冠狀病毒的肺炎疫情，日本專家表示，新型冠狀病毒傳染力可能低於嚴重急性呼吸道症候群（SARS），但病毒可能變異，必須持續觀察。

武漢市去年12月爆發不明原因肺炎疫情，病原體檢驗命名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV），查清楚是這種病毒之後才10幾天，病毒的傳染力、毒性等還沒能真正釐清。相較於同樣是冠狀病毒所引起的SARS及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS），大多數的日本專家初步研判新型冠狀病毒的傳染力、毒性可能不會比較高。

日本朝日新聞報導，東京醫科大學教授濱田篤郎表示，SARS在2002年至2003年時主要在中國流行，致死率約一成，大約是一名患者傳染給一人的程度。2012年起在以中東地區為主發生的MERS致死率約是3成多，傳染力稍強一點，約是一名患者傳染給2、3個人的程度。

此外，新型冠狀病毒的致死率，因為目前資訊還很少，尚無法斷定。濱田初步研判這種病毒的致死率大概和SARS一樣或低於SARS，但他說：「病毒有可能變異導致傳染力與致死率增加，因此有必要持續觀察。」

SARS疫情爆發時，曾在中國協助控制疫情擴散的日本東北大學教授押谷仁，回顧當年的情況時表示，初期以為疫情不會蔓延，但可能是病毒變異等某些原因，使得疫情擴大，這次也有必要注意。

日本神奈川縣川崎市健康安全研究所所長岡部信彥表示，危險性的判斷並非只看死亡人數，也有必要獲得重症患者的機率多高等資訊才能做判斷。

報導說，感染新型冠狀病毒死亡者，和SARS、MERS的情況一樣，大多是高齡者、癌症患者或有肝病舊疾的人。

岡部表示，目前新型冠狀病毒的傳染力並不是太高，日本境內的民眾不需過度恐慌，最基本要做到的是勤洗手和戴口罩，具有預防傳染病的效果。（編輯：陳惠珍）1090122