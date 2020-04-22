武漢肺炎釀倒閉失業潮 身心科診所患者增3成

（中央社記者張茗喧台北22日電）武漢肺炎疫情來勢洶洶，失業潮、商店倒閉潮接踵而來。精神科醫師楊聰財表示，近期求診的身心症患者增加3成，呼籲民眾若出現失眠、焦躁、沮喪、易怒等症狀，務必儘速就醫。

開業身心診所醫師楊聰財今天表示，受到疫情影響，許多人被迫面臨人生及環境的重大轉變並承受龐大身心壓力，若無法處理及調整這些壓力，就容易產生無力感、絕望感及孤立感，長期下來恐出現失眠、恐慌、焦慮等身心症狀，嚴重者會對生活失去目標，甚至失去人際社交動力，正是「失志症候群」。

楊聰財指出，最近出現類似症狀前來求診的患者增加近3成，經問診發現，患者大多具備自我要求高、把工作當生活重心及目標導向者，由於努力工作獲得了成就感，加上生活主要都在工作，發生疫情後突然沒了工作及收入，加上失去了生活目標，因此出現身心症狀。

今年48歲的阿龍是名資深國際導遊，原本收入不錯的他，去年貸款買了人生中第一間房子，不料今年爆發武漢肺炎疫情，各國相繼鎖國、重創旅遊業，他頓失收入來源，只好轉行當保全，此後經常情緒低落、想法負面，總覺得人生沒有目標，久而久之難以入睡且易怒，求助身心診所確診為「失志症候群」。

楊聰財強調，失志症候群患者在治療上可採藥物與非藥物合併治療，以藥物改善患者憂鬱、失眠及焦慮等生理症狀，讓患者找回生活節奏，有體力維持社會功能，後續經由心理會談治療，穩定患者情緒及建立正向的認知，並教導正確的紓壓技巧，讓患者恢復睡眠、營養及運動等「三好」功能。

他也提出7大失志症候群常見症狀，包括不易入睡或失眠、感到難過又悲慘、對生活感到洩氣、心情焦慮煩躁、感到無望無助、對很多事情感到生氣、喪失生活中的角色跟目標，上述症狀只要符合5項就建議提高警覺，儘速就醫評估診斷及治療。

楊聰財提醒，這波疫情險峻，目前仍看不到終點，民眾除了平時做好自我防護工作外，若察覺自己或家人出現身心不適症狀時，應儘早就醫檢查，避免造成更嚴重的身心災害。（編輯：卞金峰）1090422