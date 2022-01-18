北科大家具專班成果展 實木皮革打造露營躺椅

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台北科技大學家具木工產學訓專班舉行成果展，學生作品「漠玫設計」，以實木和皮革設計躺椅、椅凳等家具，傳達溫暖、簡約的露營風格。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年1月18日

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（中央社記者許秩維台北18日電）台北科技大學家具木工產學訓專班舉行成果展，有學生以實木和皮革傳達溫暖、簡約的露營躺椅、椅凳等家具，也有學生結合蕨類元素與玄關鏡，為空間增添生氣。

北科大今天新聞稿指出，家具木工產學訓專班成果展「質地跨界」，即日起至25日於北科大藝文中心展出28組作品，展示現代家具橫跨材質、設計、技術的新向度。

北科大主任秘書吳建文表示，北科大於2016年新創家具木工產學訓專班，規劃就業導向課程，由勞動部安排職業技術訓練，提供學生專業知能與就業技能，2020年在教育部補助下，更打造全台首座木藝多樣少量類產業人才培育基地，共同培育木藝專業人才。

北科大工業設計系主任鄭孟淙提到，家具專班學生大三下在勞動部中分署受訓，大四到企業支薪實習，無法同其他學制一樣參與校內畢展或新一代設計展，但專班學生仍利用在校最後一學期自主籌辦成果展，希望大家看見家具專班的非凡實力。

家具木工產學訓專班學生丁羿鈞、王品淮、陳榮華的作品「漠玫設計」，以沙漠玫瑰為設計理念，跳脫露營家具常見的鐵管、五金元素，改用實木和皮革傳達溫暖、簡約的露營風格，例如舒適的躺椅、結合陀螺轉軸概念的椅凳，方便轉身烤肉，還有折疊露營桌等，營造輕奢質感的戶外生活。

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另一組學生梁雁婷、張庭瑜由植物發想設計理念，作品Fern將蕨類植物花語「誠實」和玄關鏡結合，掛衣置物的平面與牆面形成45度角，就像掀起葉子的角度，蕨葉底下的孢子也轉化為掛鉤、置物台的幾何形狀，透過意象化的蕨類元素為玄關空間增添一絲生氣。

家具木工專班學生吳信縈、嚴妤柔、鄭明盆則設計搖椅作品「匠．憶境」，結合藤編工藝與榫卯技藝，傳遞被山河環抱的意象，讓大家回味傳統工藝的感動，並認識台灣國產材料之美。（編輯：管中維）1110118