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教育部公布學生確診增5本土 總數達968例

2022/1/19 10:19
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（中央社記者陳至中台北19日電）台灣疫情持續發展，教育部今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新學生確診統計，增加5本土案例，累積總數達968例。

教育部統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從民國110年4月20日到111年1月18日下午5時30分為止，共有968名學生染疫，其中有742名是本土案例（新增5例），226例境外移入。

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以教育階段區分，大專校院共403名案例（新增1本土）、高中159名（新增1本土）、國中116名、國小198名（新增2本土）、幼兒園92名（新增1本土）。教育部沒有進一步說明案例細節，且與中央流行疫情指揮中心發布的資訊有時間差。

桃園市已宣布公私立國小提早1週放寒假，1月14日是最後一天上課；市內國高中則是期末考結束後就提前放寒假，不須等到原定的20日放學後。教育部目前沒有全國提早放寒假的規劃，1月21到23日的學科能力測驗也如期舉行。（編輯：卞金峰）1110119

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