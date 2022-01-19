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23歲女虎牙往眼球長險傷視力 三總首例眼眶拔牙

2022/1/19 12:50
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（中央社記者張茗喧台北19日電）許小姐年僅23歲牙齒就鬆軟、搖搖欲墜，就醫檢查發現竟是上、下顎骨纖維發育不良，虎牙更被擠到眼球下方，繼續生長恐穿破眼球，三總團隊緊急透過眼眶拔除牙齒，創院內首例。

三軍總醫院上午召開記者會分享這名罕見病例，口腔顎面外科主任李曉屏表示，這名個案因遺傳性「骨纖維性發育不良」病變，使上、下顎骨變得鬆軟，牙齒也亂長一通。

李曉屏說，經影像檢查發現，個案右上側虎牙早已長到鼻竇裡，造成多年鼻塞，左上側虎牙更長到眼球下方，再長下去恐穿破眼球、危及視力。

三總團隊緊急會診牙科、耳鼻喉科、眼科、麻醉科等醫師，耗費8小時替患者拔牙並重建上下顎。

李曉屏指出，一般拔牙多透過口腔拔牙，但因個案左側虎牙僅距離眼球5公分，若透過口腔拔牙，可能傷及鼻竇骨頭、組織，拔牙工具也可能無法深入，但經眼眶拔牙也可能影響視神經、使眼球肌肉不協調造成視差，同樣有風險。

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李曉屏說，醫療團隊幾經考量，仍決定從透過眼眶拔除左側虎牙，並透過自體取骨及鈦金屬骨板重建遭到破壞的眼眶，術後恢復順利、視力也正常，創下三總首例，算是相當罕見的個案。

李曉屏指出，骨纖維性發育不良會讓骨基鬆軟，全身骨頭都可能受影響，但統計發現，台灣人約有半數個案都發生在上、下顎骨，可能造成牙齒位移、顏面畸形或五官感覺功能損傷，呼籲定期進行完整口腔檢查，避免延誤治療。（編輯：方沛清）1110119

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