咖啡渣種菜產量高 田間研究發現還能驅蟲抑菌

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（中央社記者陳清芳台北21日電）台大園藝系攜手咖啡業者產學研究，發現咖啡渣有機堆肥能使葉菜產量翻倍，咖啡渣浸出液可防止金柑橘受潛夜蛾蟲危害；也可以用未經處理的咖啡渣施肥，但用量最好在2％以下。

台灣的咖啡消費量持續成長，喝完的咖啡渣怎麼用，走進台大實驗農場的精密溫室，一排排的空心菜、皺葉或捲葉萵苣、福山萵苣（俗稱大陸妹）等常見葉菜，分為對照組使用一般的基肥，以及各實驗組額外添加不同比例的咖啡渣有機堆肥，答案一目了然。

台大園藝暨景觀學系副教授林淑怡指出，在空心菜苗生長初期使用10％的咖啡渣有機堆肥，可使空心菜鮮重增加105％，如果以2％的咖啡渣混入小白菜，葉片長度增加13％、重量增加22％。

在精密溫室外的堆肥槽，正在測試不同比例的咖啡渣和豆粕基肥，林淑怡說，咖啡渣有機堆肥發酵熟成需時3個月，經過田間試驗，已有30到40種常見葉菜適合咖啡渣有機堆肥；如果直接使用未處理的咖啡渣，則用量不宜超過2％，以免發酵高溫及次級產物、酸鹼值變化有害作物生長。

很多人印像中的有機蔬果就是有蟲咬、賣相差，但林淑怡表示，將咖啡渣依一定比例泡水及攪伴3天所得到的浸出液，灑在易遭蟲害的金柑橘葉片上，能減少53％的潛葉蛾啃食，稀釋50倍的浸出液也能抑制炭疽菌，發揮驅蟲抑菌、穩定生長的效益。

台大生農學院院長盧虎生、園藝暨景觀學系教授陳右人及林淑怡等人，今天與Nespresso台灣事業部總監盧翰霖今天共同發表「咖啡渣全物利用研究」產學計畫成果，此計畫初期招募40名有機農友合作，名額很快爆滿，至今邁入第3年，已有10間有機農場使用回收咖啡渣種植，目標增為15間。

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這項研究計畫的實驗農場之一、淼同生技總經理高志誠指出，咖啡渣容易取得，做成有機堆肥的難度不高，又具有良好的營養比例及微生物菌種，能使蔬菜茁壯鮮美又高產量，將繼續推廣讓更多人投入，實踐環境永續。

農業淨零排放正蔚為風潮，盧翰霖說，透過碳足跡、盤查、碳體檢，Nespresso要讓今年自家品牌的每杯咖啡達到碳中和的目標，咖啡渣全物利用是其中一環，填充咖啡的全鋁質膠囊也可以100％回收再利用，在台灣有2400個回收點，讓再生鋁製品呼應永續行動。（編輯：孫承武）1110321