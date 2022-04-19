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離職特休未結算工資罰172件 高雄45件最多

2022/4/19 15:32
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（中央社記者張雄風台北19日電）勞動部今天說，勞工離職時若有特休假未休畢，雇主應依法於契約終止日、或是最近的發薪日結算工資，若違法可處新台幣2萬至100萬元罰鍰；統計去年開罰172件，以高雄45件最多。

勞動部今天舉辦例行記者會，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，由於過年後有轉職潮，經勞動部統計，許多民眾特地詢問關於未休完的特休假應如何結算工資、何時發放等問題。

黃維琛舉例，若勞工是在去年3月到職、今年4月離職，年資已滿1年，依法可享滿半年的3天、滿1年的7天特休，共計10天；滿1年的7天特休，並不會因滿1年後只工作1個月就變成按比例計給，仍須以7天結算工資。

至於特休結算薪資的問題，黃維琛指出，原則上應該是在終止契約時就結清工資給付勞工，最晚也應該在約定的發薪日一併結清；就前例來說，若發薪日是在每月5日，4月離職時若終止契約當天未發給，就應該在5月5日時給付。

黃維琛提到，實務上也有人詢問，若是這樣工作了1年又1個月，離職時雇主有給滿1年的特休7天，多這1個月的年資是否還能以比例享有特別休假。他解釋，這1個月的畸零年資，因為沒有達到再滿1年的要件，雇主若不再額外給假，也不違反相關規定。

黃維琛補充，當契約終止時，不論契約終止原因為何，如勞工自請離職、被雇主資遣等，不論特休假未休完的原因為何，凡是未休畢的天數，雇主均應發給工資。

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勞動部統計，去年全台事業單位因未依法結清特休假薪資而開罰共172件，前3名分別為高雄45件、新北33件及桃園26件；黃維琛說，絕大多數都是初犯，僅少數幾件累犯，地方政府會視程度加重處罰。

勞動部強調，雇主如違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，查證屬實者，將依法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名；另將要求雇主補付工資，未補付者可連續處罰。（編輯：張雅淨）1110419

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