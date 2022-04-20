統測考生如被匡列居隔居檢 將安排隔離試場應試

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（中央社記者許秩維台北20日電）技專校院入學測驗中心今天表示，統測考生如被匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，應主動通報，勿私自參加考試，測驗中心將安排於隔離試場應試。

111學年度四技二專統一入學測驗訂於4月30日至5月1日舉行，111學年度二技統一入學測驗訂於5月1日舉行，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，技專校院入學測驗中心發布新聞資料，提醒考生配合防疫，注意自身權益。

技專校院入學測驗中心指出，統測考期將近，提醒考生隨時戴口罩、勤洗手、避免群聚用餐；即日起至5月1日，統測考生如被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，考生及所屬學校請於上班時間，主動通報測驗中心（0988-629996），切勿私自參加考試，違者取消考試資格。

統測考生若為「具感染風險民眾追蹤管理機制」（居家隔離、居家檢疫、自主健康管理）者，測驗中心也規劃於全國22縣市的特定分區，依考生類別及原選填考試地區，分配相對應的隔離試場。

測驗中心提到，前述3類考生於考試當天往返居住所與隔離試場間，禁止搭乘大眾交通工具，僅可自費搭防疫車隊；測驗中心也會與疾病管制署等單位勾稽考生資料，在考前掌握居家隔離、居家檢疫等2類考生名單，主動通知考生至隔離試場應試，本次考試缺考者，不再安排補考。

一般考生方面，測驗中心提醒，考生必須佩戴口罩並配合量體溫，量測結果異常者，須配合複檢；考生須出示統測准考證才能進入考分區，未帶准考證者應出示身分證明文件，經核對名冊後才可進入，並前往指定處申請補發准考證；考生體溫經複檢後仍有發燒者，一律移至防疫試場應試。

至於確診考生，教育部日前也宣布，確診的統測考生不得參加考試，但因統測不會實施補考，後續升學將採外加名額錄取。（編輯：張雅淨）1110420