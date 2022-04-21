全國身障者技能競賽 5/2起受理報名

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）全國身心障礙者技能競賽每2年舉辦一次，勞動部今天說，第17屆競賽將於5月2日起受理報名，將有28職類競賽預計在11月3日至11月5日舉行，歡迎身障朋友踴躍報名。

勞動部每2年舉辦一次全國身心障礙者技能競賽，今年邁入第17屆，勞動部發布新聞稿指出，競賽將於5月2日至5月30日期間受理報名，預定在11月3日至11月5日舉行競賽。

根據勞動部規劃，這次競賽將辦理籐藝、家具木工、電腦程式設計、網頁設計、CAD機械設計製圖、資料庫建置、陶藝、繪畫、基礎女裝、男裝、工業電子、珠寶金銀細工、攝影、海報設計、編輯排版、蛋糕裝飾、電腦組裝、平面木雕、電腦軟體應用、自行車組裝、西餐烹飪、廣告牌設計、進階女裝、麵包製作、電腦輔助立體製圖、電腦操作、花藝及電腦中文輸入等28職類。

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勞動部表示，考量目前潮流趨勢以網路報名方式為主，這屆報名採網路報名方式，不受理通信報名，只要有中華民國國籍，年滿15歲以上，領有身心障礙證明的朋友都可以報名參加。

勞動部表示，這屆競賽每一職類將取前5名優勝選手，另得取佳作數名，優勝選手第一名獎金新台幣12萬元、第二名獎金6萬元、第三名獎金4萬元、第4、5名及佳作頒發獎狀，歡迎擁有一技之長的身心障礙朋友踴躍報名參加。（編輯：謝雅竹）1110421