網路推估無照保母人數多 民團籲修法保障托育安全

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（中央社記者范正祥台北12日電）近來保母虐嬰事件頻傳，引起社會關注。靖娟兒童安全文教基金會今天指出，據網路社群推估，無照保母人數約為有照保母的1.8倍，呼籲即刻修法，健全法令與認定標準，保障居家托育安全。

5月15日全國兒童安全日即將到來，靖娟兒童安全文教基金會與民進黨立委莊競程、吳玉琴共同於立法院召開記者會，針對保障居家托育安全公開提出相關呼籲。

靖娟兒童安全文教基金會指出，該會統計發現，保母托育爭議訴諸媒體的相關案件5年內發生105起，對照社會及家庭署公告的裁罰案件8年僅45件簡直不成比例；分析近年托育司法判決發現，77%為居家托育案件，占整體相關案件的大宗。

靖娟兒童安全文教基金會也指出，據網路社群推估，無照保母人數約為有照保母的1.8倍；相關平台歷年接獲家長的通報案件，約每10個保母中就有6.5個無照。

莊競程指出，過去5年，媒體曝光的案例就已超過百件，網路社團推估的黑數更是難以統計。每個案例不僅是孩子的創傷，也是父母心中永遠的痛。從數字上來看，有照保母人數逐年上升，主管機關必須加強管理機制，特別是通報、查處的流程，必須更加迅速透明。另一方面，對無照保母的裁處，目前似有過低的情形。

莊競程說，他將研議儘速提出相關修法，讓孩子能夠平安，讓家長能夠心安。

吳玉琴表示，對於惡質保母，國家一定要拿出積極管理的態度。她會與莊競程一起推動修正「兒童及少年福利與權益保障法」和「居家托育人員管理辦法」，針對無照保母的宣傳訂定禁制條款，並加重無照保母裁罰，使其立即停止托育行為。

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記者會上，靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴等人提出保障居家托育安全相關呼籲，首要是「健全法令與認定標準」，希望衛生福利部即刻修法，針對無照保母的宣傳訂定禁制條款，加重無照的裁罰並立即停止其托育行為，以及針對托育人員於服務歷程中，明定其不可為之的違法類型、態樣，讓現場人員得以依循。

關於健全居家托育服務品質，林月琴等人也呼籲，公開通報數據與裁罰紀錄，衛福部須明確公開所掌握的家內、家外不當對待通報數據；訂定居家托育疑似不當對待查調流程與裁罰基準，比照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法草案 」明定通報時間、調查流程、組成認定委員會及建立人才庫。（編輯：蘇龍麒）1110512