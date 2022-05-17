慈濟與以色列人道救援組織合作 援助烏克蘭難民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

慈濟慈善事業基金會17日與以色列國際人道救援組織（IsraAID）線上簽署合作契約，將投入羅馬尼亞、摩爾多瓦2國的烏克蘭難民救援，提供生活必需品、醫療用品，提供兒童安全空間、教育。（慈濟基金會提供）中央社記者張祈傳真 111年5月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）為援助烏克蘭難民，慈濟慈善事業基金會今天與以色列國際人道救援組織（IsraAID）線上簽署合作契約，協助在羅馬尼亞、摩爾多瓦2國的烏克蘭難民物資、教育及醫療支持。

慈濟慈善事業基金會今天發布新聞稿指出，截至5月15日，聯合國難民署統計有622萬烏克蘭人逃到鄰國躲避戰火，以波蘭超過半數以上為最多，其次是羅馬尼亞約92萬人，摩爾多瓦也有46萬多名烏克蘭人。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、以色列國際人道救援組織全球執行長約坦．波利澤（Yotam Polizer）代表簽訂，透過協力合作關懷幫助烏克蘭難民。

慈濟基金會指出，以色列國際人道救援組織是以色列最大的人道主義援助組織，致力於救災、國際發展的非政府組織，俄烏戰爭後，以色列國際人道救援組織於2月25日即啟動救援行動，陸續在摩爾多瓦、羅馬尼亞為烏克蘭難民提供保護、教育和醫療支持。

顏博文指出，慈濟迄今已在波蘭4座城市辦理54場救助物資發放，包括購物卡、環保毛毯、睡袋及糧食，預計6月將擴大援助達4.5萬名烏克蘭難民。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

顏博文表示，過去慈濟曾在海外賑災與以色列國際人道救援組織合作，這次將再次攜手合作，提供烏克蘭難民生活必需品、醫療用品，提供兒童安全空間、教育、建立學習中心和協助家庭融入當地社區，讓兒童安心度過這段過渡期。

約坦．波利澤表示，這是一個長期的計畫，難民將面對長期挑戰，包括心理創傷、教育、長期復原，即使停戰，烏克蘭境內的復原之路仍漫長，並非單一組織能承擔起的計畫，需要很多合作夥伴一起投入。（編輯：謝雅竹）1110517