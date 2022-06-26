新住民子女教育網2.0啟用 掌握新住民語修習狀況

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（中央社記者許秩維台北26日電）教育部今天表示，「新住民子女教育資訊網2.0」已正式啟用，可搭配多元載具瀏覽，新住民語文開課也可線上填報選課調查資料，有助於掌握全國新住民語修習狀況。

教育部今天發布新聞稿指出，「新住民子女教育資訊網2.0」內容多元豐富，納入新住民語文教育相關計畫，如教學支援人員培訓、樂學計畫、遠距教學、課綱資源、職場體驗等，並依不同業務區分不同的系統功能，如計畫申請、計畫審查、辦理研習、發布消息等。

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「新住民子女教育資訊網2.0」整合新住民語文教育資源並予以系統化管理，可搭配多元載具瀏覽，操作介面更簡單便利，以單一帳號登入可同步執行多重業務；新住民語文開課也可進行線上填報選課調查資料、語文級別評估、開班及經費申請等，透過友善操作介面，優化為一站式流程。

教育部提到，「新住民子女教育資訊網2.0」將持續串接年度開課資料與學生學習及教師教學資料，數位化完整記錄學生修讀新住民語文課程與學習回饋等多元學習歷程，並完善全國新住民語文課程教育資料庫，以快速掌握與預測全國新住民語修習狀況。（編輯：張雅淨）1110626