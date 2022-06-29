溫室氣體盤查對象擴大 環保署估總數600家

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（中央社記者張雄風台北29日電）為達2050淨零排放的目標，環保署將新增第2批溫室氣體排放源應盤查對象，加上第1批的287家、總數約600家，最快明年進行盤查；另外也與經濟部合作新增查驗機構，補充查驗量能。

「氣候變遷因應法」日前完成初審，確定2050淨零排放的目標。行政院環境保護署今天召開「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」修正草案研商會議，氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，溫室氣體盤查就是減量的基本功。

本次修正主要新增第2批事業應盤查登錄溫室氣體排放源，增訂全廠（場）化石燃料燃燒直接排放及間接排放（使用電力）產生溫室氣體年排放量合計達2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）以上的製造業為應辦理盤查登錄對象。

蔡玲儀指出，初步估算需要依法盤查的對象，目前掌握不會超過300家，加上第1批的287家，總數量約600家，將於明年進行盤查。

外界擔心新增應盤查家數，但查驗機構量能卻不足負荷。蔡玲儀表示，目前評估量能還足夠，但現在查驗機構同時也在補充人力，經濟部也會協助新增查驗機構。

蔡玲儀說，若是逾期未查驗且限期未改善者，可處新台幣20萬至200萬元，但就第一批排放源施行這幾年來，尚未有因此遭罰的業者。

蔡玲儀強調，會在下半年努力討論修訂查驗指引，在執行查驗時，原第1批對象能比較簡化，新增的第2批才能更明確執行，不讓查驗變成負擔。

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環保署於105年1月7日公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，包含發電、鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體及薄膜電晶體液晶顯示器等特定行業製程別，以及全廠（場）化石燃料燃燒產生年溫室氣體排放量達2.5萬公噸CO2e以上者，應於每年8月31日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查。

環保署統計，109年應盤查登錄排放源計287家，直接排放量約223百萬公噸CO2e，約占全國溫室氣體排放量的78%。（編輯：陳政偉）1110629