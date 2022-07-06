北京檢出自台灣境外移入病例 莊人祥：瞭解中

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北6日電）中國北京市昨天公布檢出1例來自台灣的境外移入COVID-19病例，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有注意到媒體報導，會持續和中國疾控中心聯繫，以取得相關消息。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中國北京市政府5日公布境外輸入確診病例中，有1例來自台灣的病例。這名個案7月4日從台灣飛往北京首都機場，PCR檢驗為陽性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有注意到經媒體報導的這名個案，但還要等中國疾病預防控制中心告知相關訊息，會持續聯繫。

值得注意的是，台灣今天新增2例Omicron BA.5亞變種病毒的本土病例，外界好奇是否增加基因定序比例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據目前觀察，BA.4、BA.5境外移入個案的比例還是比較高，因此維持抽驗並於每週一宣布，未來如果7成至8成都是亞變種病毒，屆時做定序的意義就比較小，會將資源用於定序本土個案，以掌握國內某區域、某群聚是否和變異株有關。（編輯：陳政偉）1110706