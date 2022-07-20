散步免戴口罩引熱議 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天提出散步算運動，可不戴口罩，遭外界質疑認定標準模糊，引發爭議，有專家建議正面表列防疫規定，王必勝今天下午記者會將說明相關防疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下降，昨天宣布，放寬騎機車、騎腳踏車及戶外於空曠處從事工作者，上述3類對象得免戴口罩，王必勝表示，散步是運動的一種，戶外從事運動本來在原先的免戴口罩條件中，散步也可不戴口罩。

昨天新增2萬6779例本土個案，與上週二相比有略減趨勢，本土確診中重症及死亡數雙創2個月新低，最年輕死亡個案為一名20多歲男性，值得注意的是境外移入新增達367例，研判與入境總量放寬為每週4萬人次有關。

國際BA.4及BA.5疫情再起，入境免隔離仍是未來方向，入境檢疫政策何時從3+4天鬆綁為0+7天，一直是各界關注焦點，指揮中心說明評估國內外BA.4及BA.5疫情，重症死亡風險、醫療量能、物資儲備、疫苗涵蓋率都是觀察重點，相關議題將持續為今天記者會關注焦點之一。

在COVID-19疫苗接種方面，昨天共接種2萬9599劑，全台累計接種5890萬3473劑，人口涵蓋率第1劑91.5%、第2劑85.5%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71%。

指揮中心統計今年1月至7月18日，本土輕症、無症狀個案累計423萬1980例、占99.55%，中症累計1萬789例、占0.25%，重症累計8583例、占0.2%，其中死亡累計7408人。（編輯：張芷瑄）1110720