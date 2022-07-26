廢棄集塵灰中挖礦 提煉氧化鋅可出口外銷

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台鋼資源股份有限公司是亞洲最大集塵灰鋅資源回收廠，每年約可處理19.8萬噸集塵灰及含鋅廢棄物，從中提煉出的氧化鋅約9成可外銷至日本、泰國、歐洲等國家再精製，另外1成則是國內使用。圖為台鋼公司將已提煉完成的集塵灰打包存放。中央社記者張雄風攝 111年7月26日

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（中央社記者張雄風台北26日電）為加強煉鋼業集塵灰去化，環保署今天表示，台鋼在業界的技術可提煉集塵灰中的氧化鋅再利用，其中有9成出口日本、歐洲等國再精製，做為輪胎、鞋類等橡膠添加劑。

台灣鋼鐵業早年創下許多豐碩的經濟果實，但到了民國80年代，陸續有人發現煉鋼所產生的副產品集塵灰、爐碴等被任意棄置在河床、甚至農地等，大肚溪也被發現一包一包的集塵灰任意棄置在橋墩下。

看守台灣協會表示，廢鐵、廢五金等煉鋼後殘留的「爐碴」及「集塵灰」，通常會含有鋅、鉛、鎘、鉻等重金屬，形成重金屬污染；另外，廢鋼上常有含氯油漆或塑膠，如果未妥善處理就高溫燃燒，還會產生戴奧辛。

行政院環境保護署廢棄物管理處處長兼資源循環辦公室主任賴瑩瑩今天接受媒體聯訪時表示，過去許多遭棄置的集塵灰，現在台鋼公司願意免費處理，善盡企業社會責任，並透過現在的技術，將集塵灰做為再利用資源。

環保署今天舉辦「城市採礦-電弧爐碴及集塵灰再利用參訪活動」。根據資料，台灣有19家電弧爐煉鋼廠回收廢鐵重新熔煉為各產業所需的鋼鐵原料，統計110年約產生19萬噸集塵灰及142萬噸爐碴；目前已可達到產出及去化量平衡。

賴瑩瑩解釋，現在集塵灰已經能從中提煉出鋅、鉛等有價金屬；以氧化鋅為例，其中約9成可外銷至日本、泰國、歐洲等再精製，另外1成則是國內使用；精製完的鋅錠或鋅氧粉可做為輪胎、鞋類等橡膠添加劑。

台鋼資源股份有限公司是亞洲最大集塵灰鋅資源回收廠，董事長方彥斌表示，公司每年約可處理19.8萬噸集塵灰及含鋅廢棄物，其中已協助處理約1萬7000噸的舊集塵灰，若依市價處理費用來估算，可能超過新台幣2億元；預計明年起就會處理大肚溪的舊集塵灰。

另外在爐碴的部分，賴瑩瑩指出，爐碴大致上可以分為氧化碴和還原碴，氧化碴的成分較安定，目前大多用於控制性低強度回填材料（CLSM）；還原碴因為具有易膨脹的性質，因此早年未清楚區分時，曾發生如「波浪馬路」的情況。

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台鋼總經理蔡文博說明，現在透過高壓蒸煮技術，除了可以去除戴奧辛外，還可以做到將還原碴安定化，可以做為水泥生料，用於如停車場、道路、人行道等公共設施，或是廠房周邊回填。

賴瑩瑩進一步說明，循環經濟不只有回收，而是看到產業循環的鏈結，資源循環的網絡，這是推動的方向；除了技術，也加強管理，現在每種再生料從貨源、製造生產到販售、再利用規畫等都要申請登記產品流向，才能確認品質。（編輯：陳清芳）1110726

行政院環境保護署26日舉辦「城市採礦－電弧爐碴及集塵灰再利用參訪活動」，展示集塵灰提煉時所需的加熱原料，如生石灰、焦碳等。中央社記者張雄風攝 111年7月26日