讓社會認識跨性別 台北二空間開展

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）台灣伴侶權益推動聯盟今天表示，11月4日至6日將在台北的二空間舉辦「100 WAYS TO SEE TRANSGENDER：2022 看見跨性別藝文展」，以攝影集、短片、得獎作品讓社會認識跨性別。

台灣伴侶權益推動聯盟指出，11月20日是跨性別追悼日（Transgender Day of Remembrance，TDoR），為了讓社會看見與認識跨性別，特地舉辦此展。

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伴侶盟並說，現場將展出台灣伴侶權益推動聯盟舉辦「看見跨性別攝影比賽」的得獎作品，共13幅；還有香港跨性別組織世界公民協會中國香港的攝影集「跨卓旅程│美與帥的化身」，以及放映與加拿大駐台北貿易辦事處合作推薦的跨性別短片Beauty。

另外，現場還有跨性別運動大型展牆，並安排2場跨界深度講座、2場真人圖書館、變裝皇后Popcorn演出。（編輯：陳政偉）1111103