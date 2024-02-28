教部補助17所大專法律系 赴社區偏鄉推法治教育

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（中央社記者許秩維台北28日電）教育部今年補助17所大學的法律系所師生，辦理「中小學及社區法治教育計畫」，協助中小學生和社區民眾提升法治觀念，並前往偏鄉深耕法治教育。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵大專校院的法律系所師生推動中小學及社區法治教育，透過補助辦理「中小學及社區法治教育計畫」，期望大專生藉由服務、實習，協助深化中小學學生及社區民眾法治觀念。

今年教育部共補助17所大學的法律系所師生參與計畫，例如世新大學、台北大學等校擬定在地諮詢服務計畫，以提升社區民眾法治觀念及推廣基本法律常識；靜宜大學、台北教育大學等校則致力於偏鄉地區法治教育宣導，為弱勢中小學生和民眾提供法治教育資源。

教育部提到，過去多所大專校院法律系所師生前往鄰近中小學或社區推動法治教育，廣受好評及熱烈迴響，例如去年中正大學、高雄大學、中原大學、東吳大學等校，結合當下流行的動漫題材，透過戲劇表演、遊戲互動、設計豐富有趣的活動教案，提升學生法治觀念。

另外，世新大學、輔仁大學、中國文化大學、僑光科技大學等校則設計模擬法庭、規劃闖關活動等方式宣導國民法官制度，中國文化大學更帶領學生參訪嘉義地方法院，讓學生們實際體驗法官審理案件過程。

教育部提到，配合教育政策宣導、校園實務需要，已彙整「網路散布不當影片法律責任」、「校園霸凌事件防制」等15項法治教育宣導主題，指導各校辦理相關活動。

教育部表示，後續將持續鼓勵大學法律系所學生走出校園服務他人，將所習得的法律知識提供鄰近或偏遠地區中小學生及社區民眾，提升法治觀念與素養。（編輯：張雅淨）1130228