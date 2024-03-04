軍醫林耕民 獲世界3大心臟學會院士殊榮

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）國軍花蓮總醫院醫療部主任林耕民對於「心血管疾病預防醫學研究」的貢獻，去年底榮獲歐洲心臟學會院士，繼美國心臟學會、美國心臟學院後，已取得世界3大心臟學會院士殊榮。

在心臟科領域當中，美國心臟學院American College of Cardiology（ACC）、美國心臟協會American Heart Association（AHA）、歐洲心臟學會European Society of Cardiology（ESC），是世界上歷史最悠久、最富盛名的3大心臟學會。對心臟科醫師而言，能夠獲選為任一學會的院士，不但代表獲得國際權威專家的認可，更是對於個人專業貢獻的極高殊榮，林耕民接連獲選為3大學會院士，難度更高。

林耕民今天接受媒體聯訪表示，目前為止，全台灣擁有3個世界心臟學會院士頭銜的醫師或學者應不超過5人，軍職僅自己1人，秉持追求榮譽和為國爭光的初心，受到國防醫學院師長和台灣心臟科前輩的鼓勵，與在美國芝加哥西北大學預防醫學系教授指導下順利接連獲選，心裡滿是感恩。

林耕民指出，多年來對於心血管疾病預防醫學研究，在世界相關期刊發表約200篇論文，舉例來說，他曾在多種族臨床前期動脈硬化研究發現，二手菸暴露會增加心臟衰竭風險1.45倍；二手菸暴露在女性和從未吸菸者，會增加心房顫動風險1.5至1.6倍。

林耕民說，自己是軍醫，畢業後會分發到各個醫院服務，國軍花蓮總醫院提供非常好的研究環境，讓他從事心臟科相關的臨床跟研究，由於國防部的鼓勵，2013到2014年到美國西北大學研究深造，在指導教授的引領下做心臟血管預防醫學相關研究；回國之後，針對國軍弟兄的健康與體適能進行相關的研究，持續努力，希望貢獻所學。（編輯：黃世雅）1130304