大型肝癌質子治療 長庚研究：存活期延逾2倍

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）大型肝癌難以根治，相當棘手，長庚醫院團隊長期追蹤159名大型肝癌病患，發現質子可有效控制大型肝癌、延長存活期及降低副作用，優於傳統X光放射治療2倍以上。

癌症發生率持續攀升，長庚醫院今天透過新聞稿指出，許多研究已證實質子治療的療效，但對於腫瘤直徑大於5公分，或是過去難以根治的大型肝癌，質子治療實際治療成效未曾有較大規模的研究報導。

為此，林口長庚醫院放射腫瘤科醫師謝承恩團隊展開研究，針對159名在長庚接受質子或傳統X光放射治療的大型肝癌病患，進行長達4年追蹤。

結果發現，質子治療相較傳統X光放射治療，可以更安全地提高腫瘤的治療劑量，並大幅降低患者正常肝臟、消化道、心臟以及脾臟的暴露劑量，且接受質子治療的患者其2年腫瘤局部控制率為89%，優於傳統X光的34%。

謝承恩表示，質子治療的中位數存活期為19個月，較傳統X光的8個月延長超過2倍；此外，接受質子治療的患者，治療後發生肝衰竭、上消化道出血或嚴重淋巴球低下的機率顯著低於接受傳統X光的病患。

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不過，謝承恩強調，雖然對於病況較為嚴重無法手術的大型肝癌，質子治療可提供較佳的治療成效，且大幅降低副作用發生機率，同時保留更多正常的肝臟體積，及減少腸胃道、脾臟等重要器官的傷害，但質子治療仍有侷限性，對於肝硬化末期、多處腫瘤轉移的肝癌患者，則不適合質子治療。

謝承恩表示，這項研究成果今年3月刊登在美國放射腫瘤學會旗艦科學期刊「國際放射醫學、生物、物理期刊」（International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics）。（編輯：管中維）1130305