新冷戰、假訊息資訊戰 課程引領高中生思考

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）「經典重新來敲門」今天課程主題「世界已進入『新冷戰』了嗎」，其中認知戰的假訊息恐影響國家的民主體制，學生們驚呼，科技若被蓄意利用，從根本改變思想，新冷戰比熱戰更可怕。

教育部規劃人社基礎人才培育計畫「經典重新來敲門」課程，透過14個經典閱讀課程並討論，希望有效引發高中生興趣與融入。台中第一高級中等學校、台中女子高級中學、文華高級中等學校及國立彰化女子高級中學等，逾百名學生參與。

此次主題「世界已進入『新冷戰』了嗎？」由國立台灣大學政治系副教授陶儀芬授課。課程前透過60份問卷調查，分析了學生對國家、世界和平、美中是否進入新冷戰的看法。

在「國家」與哪個組織比較接近，有71.2%回答公司、有15.3%認為是黑幫、8.5%選擇大學。陶儀芬解答為黑幫，引起台下學生驚呼。她表示，國家的政治學定義，在一定的領土範圍內正當壟斷暴力的暴力組織。黑幫收取保護費，提供保護，國家則是收稅，提供秩序。

另在國際政治講公平正義嗎，34.5%認為是，65.5%認為不是。關於世界和平可能嗎，20.3%覺得有可能，78%認為不可能。而目前美國與中國處於「新冷戰」階段，有高達96.6%的學生同意。

台中一中楊姓學生表示，冷戰的定義，沒有實質的武力衝突，西元1945至1991年的冷戰，美蘇在對方國土設有大使館，有外交關係。目前美中仍有外交機構在溝通，雙方應是競爭關係而非戰爭，可稱為冷戰。

對於美中領袖都否認新冷戰。學生則認為，霸權國家不希望發生利益上的衝突，大國為讓小國有安全感，「我們沒有在打架，不要害怕」。

陶儀芬在課程中也提到認知戰，利用假訊息影響其他國家對事情的認知。她舉例，歐美社會中存在的爭議議題，被以假訊息操作後製造仇恨，降低人民對社會的信任，民主體制難運作，進而使人民痛恨民主。

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她提到，美國的槍枝、同婚、墮胎等，都是高度分裂的議題。當槍擊案發生，因合法持有槍械造成的屠殺案件，在假訊息運作下，增加擁槍派和反槍派間的仇恨，長此以往對美國的民主體制造成傷害。當AI時代來臨，假訊息更容易產生，更難區別與辨識。

台中女中林姓學生表示，普遍認為冷戰為軍備上的競爭，現在轉為經濟上的角力，雖未打起來但彼此的競爭強度很強。張姓學生指出，科技發展快速，感嘆科技創新的力量，但有心人蓄意利用，新冷戰比熱戰更可怕。徐姓學生說，資訊戰成本較低低，可從根本改變人民想法，讓人覺得更可怕。（編輯：謝雅竹）1130305