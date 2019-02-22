假訊息傷害民主 蔡總統：已與他國談合作遏止

（中央社記者王承中台北22日電）總統蔡英文日前接受CNN專訪，針對遏止假訊息，蔡總統表示，假訊息必須要處理，因為會傷害到台灣的民主，假訊息的來源很多都來自國外，且不只台灣受害，台灣已跟他國開始談跨國合作。

蔡總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，談到當前國際局勢、台美關係、兩岸關係等議題，總統府今天晚上發布專訪內容。

CNN記者提問專制政府在全世界操弄假訊息攻勢，執政團隊也表示擔心假訊息攻勢，在上一次的選舉中看到什麼特殊的假訊息攻勢，是否擔心2020年選舉再度發生。

對此，蔡總統表示，假訊息很多來自於台灣之外的其他地方，也用了很多在其他各國的帳號，且受害的不只是台灣，這時跨國合作就是很重要的功課，這段時間以來，台灣已跟其他國家開始談跨國合作來遏止假訊息。

蔡總統指出，假訊息在這次選舉當中，確實是很重要的選舉議題，除假訊息外，來自外部的網軍攻擊，也是這次選舉裡面產生衝擊的原因之一。假訊息對選舉跟選民的判斷，造成一定程度的衝擊，這是事實。所以政府在選後也開始在檢討，假訊息這件事必須要處理，因為會傷害到台灣的民主。

蔡總統表示，所謂民主就是人民自己對很多的事情，透過投票來表達意見，但是人民在做決定的時候，訊息必須是正確的，如果收到的訊息是假的，那投票或者是以其他的方式表達的意見，可能就有出現偏差，在這種情況下，民主就受到傷害。

蔡總統指出，所以不論是哪一個政黨，她相信大家都有一個共同的利益，就是台灣的民主必須是一個好的民主，對假訊息、甚至來自特定來源的網軍攻擊，都必須要有一套方法來解決，一方面強化法律結構管理，另一方面也強化政府澄清的能量。

對於美國發動抵制華為等中國科技公司的運動，蔡總統表示，台灣處理華為這件事情，也是採取一個非常謹慎的態度，政府有一個特別的小組在處理，現在所限制的，主要還是政府機關或者是具有高度敏感性的機構。（編輯：楊玫寧/楊凱翔）1080222