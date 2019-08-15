訪嘖嘖募資平台 總統：堅守台灣民主讓創意實踐

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天參訪嘖嘖群眾募資平台，總統府發言人張惇涵轉述，總統藉用嘖嘖「讓美好的事持續發生」的精神來期許大家；總統說，她的責任就是堅守台灣民主、自由、多元的環境，讓大家的創意都能實踐。

張惇涵晚間表示，下午蔡英文總統特別前往參訪「嘖嘖群眾募資」，實地了解台灣最有影響力的群眾募資平台之一的「嘖嘖群眾募資」平台的運作及多元數位服務現況。

張惇涵說，總統抵達現場後，創辦人兼執行長徐震跟總統分享嘖嘖創辦的理念及目前成果。徐震提到平台的的名字來自於「嘖嘖稱奇」，期許大家都能在這看到驚奇、有趣的好點子。

與蔡總統同樣留學英國的徐震更舉倫敦海德公園的Speakers’ Corner為例表示，嘖嘖的自我期許就像Speakers’ Corner站上去就能自由發表言論的椅子般，讓站上這個平台的創作者，都能夠自由發揮創意長才。

張惇涵轉述，蔡總統隨後與現場25組透過嘖嘖募資平台成功募資的團隊進行互動，這些團隊橫跨公益、設計、飲食、遊戲、出版、插畫、傢俱等多元領域。

他表示，蔡總統對於每個團隊的創意表現真的都「嘖嘖稱奇」。其中，蔡總統特別試坐體驗有「躺一秒就不想起來」之稱的台灣製手工床墊，對於台灣女生所製作的木質拼圖能銷售40個國家也感到驚艷。

他進一步說，也有募資團隊利用貓的糞便當肥料種菜，再將耕作收入用來回頭照顧街貓，同樣有養貓的蔡總統為此感謝團隊夥伴對貓的用心照顧。而總統對於許多創作團隊都以台灣本土故事為題材，或者將台灣文化延伸至各個領域，表達高度的感謝與肯定。

張惇涵表示，總統在聽完各個團隊的計畫與互動後，與大家合照、簽名留念，現場互動非常熱絡。

延續之前參訪Dcard、Who's call等新創團隊，張惇涵說，總統參訪嘖嘖群眾募資平台，希望持續繼續以行動，來鼓勵年輕人發揮創意與創業，傾聽並學習年輕人在各領域成功的經驗。

他表示，總統看到發動募資提案的團隊，橫跨了許多產業與各個世代，令她非常驚艷，也藉用嘖嘖「讓美好的事持續發生」的精神來期許大家，而身為總統，她的責任就是堅守台灣民主、自由、多元的環境，讓大家的創意都能實踐。（編輯：張佑之）1080815