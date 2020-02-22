原民語發展基金會成立 蔡總統：營造友善母語環境

（中央社記者吳欣紜台北22日電）21日為世界母語日，原民會今天舉行原民語言研究發展基金會成立大會，總統蔡英文說，政府有責任營造友善母語環境，讓年輕世代願學習母語，母語除了在家學也可在學校學。

2月21日是一年一度世界母語日，為了響應母語日，原民會今、明2天在圓山飯店舉辦「世界母語日－原住民族語言發展會議」，活動包含原住民族語言研究發展基金會成立大會、表揚績優原住民族語言推廣人員和機關及舉行分組行政會議，包含蔡總統、行政院政務委員林萬億等都親自出席。

蔡總統在致詞時與大眾分享自己的排灣族名字以及阿美族名字表示，台灣已經採取具體措施確保母語發展空間，過去3年多來，政府和民間攜手合作、持續的推動母語傳承工作，且一天都沒有停過。

蔡總統指出，「原住民族語言發展法」通過後，讓台灣最獨特也最引以為傲的各台灣原住民族的族語獲得「國家語言」的地位，族語相關的預算也大幅成長5倍，在學校也有專職的族語老師、在部落則有族語推廣員和「師徒制」的族語學習方式，就連在政府部門裡也都開始嘗試第一份族語公文、第一次的族語同步口譯。

而不只是原住民族語言，蔡總統也提到，去年「國家語言發展法」上路後，政府投入更多心力確保各族群的母語都可以傳承、復振和發展，包含成立全國性的客家廣播電台、公視的台語台，在十二年國教新課綱裡，也增加了學習母語的彈性；而新住民的母語雖然不是國家語言，不過也陸續列入學校課程，並由教育部積極培育師資當中。

蔡總統表示，母語除了在家學，當然也可以在學校學，政府有責任營造多元、友善的環境，讓台灣的年輕世代願意學母語、說母語，而不會覺得被壓抑；以前講母語會被處罰，但是現在政府鼓勵講母語，鼓勵用母語讓世界看見台灣，這就是民主的價值，也是很多人辛苦付出的成果，政府會更加珍惜，也會持續發揚母語的重要性。

蔡總統也提到，今年世界母語日的主題是「分享語言無國界」，對母語的重視不只可以讓大家互相欣賞多元文化，更可以連結全世界，像是新南向國家、南島民族或是全球華人，為台灣帶來更開闊的發展空間。

蔡總統致詞中也感謝致力於傳承族語工作的相關人員，最後也恭喜「原住民族語言研究發展基金會」正式成立，盼大家一起努力，繼續享受學母語、說母語的美好。

在今天的語言發展會議上，原民會主委夷將．拔路兒也首次公開用族語致詞。他說，原民會投入大量資源推動族語復振，3年來陸續完成許多工作，今天更成立原住民族語言研究發展基金會，成為國內第一個專責的族語研發機構，盼未來能從中央、地方政府、語推人員和語推組織共同凝聚共識，透過緊密合作，讓族語推動的工作在各自不同的領域能夠齊心一致。（編輯：方沛清）1090222