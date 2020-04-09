武漢肺炎疫情衝擊傳統市場 國民黨籲加強紓困方案

（中央社記者余祥台北9日電）武漢肺炎疫情衝擊傳統市場客流量與營收，國民黨文傳會主委王育敏今天表示，政府提出振興抵用券方案，須等到疫情結束才發放，對市場攤商緩不濟急，因此她呼籲政府正視傳統市場的紓困需求，提出更妥善的方案。

國民黨上午召開「護健康，救經濟，紓困振興方案總體檢」記者會，邀請中華傳統市場協會理事長潘愛玉以及各大傳統市場自治會會長出席現身說法。

木新市場自治會長劉素琴指出，疫情造成傳統市場營收大幅減少，平均都會區營收減少約3至4成、一般市區減少約2至3成；其中以飲食類型攤商的營收減少最多，都會區至少損失5成、一般市區的飲食攤則損失約3至4成。

東三水街市場自治會長蕭銘宏表示，雖然日前政府已將傳統市場納入振興抵用券適用範圍，但由於振興抵用券要等到疫情結束後才會發放，目前根本不知道疫情何時才會結束，傳統市場攤商已經難以生存，懇請政府研擬分階段實施辦法，以免遠水救不了近火。

成功市場自治會長陳中明指出，目前「振興抵用券」的800元區分成4類產業，每類各200元金額太少，且傳統市場攤商及消費族群年齡普遍較高，使用機會較低，呼籲政府應比照「夜市抵用券」發行專用「市場（集）振興抵用券」，才能符合傳統市場的需求，達到具體的振興效果。

西寧市場自治會長卓文水則盼政府補助市場消毒、清潔的人力與物資費用，並減收市場水電基本費用；中華傳統市長協會理事長潘愛玉也呼籲，全國838處傳統市場7萬3959位攤商，應納入紓困2.0，比照計程車司機等自營作業者每月補助1萬元、連續3個月，以及比照中小型企業貸款補貼，給予傳統市場租約自營攤商至少70萬元1年免息，避免攤位倒閉停業、攤商員工失業。（編輯：蘇志宗）1090409