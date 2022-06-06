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新北污水建設經費腰斬？ 營建署：20年補助近540億

2022/6/6 11:22
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）媒體報導，營建署補助新北市污水建設經費腰斬，影響工程推動。營建署今天發布新聞稿澄清，直指新北市污水補助最多、抱怨最多，嚴重錯誤示範；新北市接管率已經高於全國平均，後續推動不應排擠其他縣市預算。

媒體報導營建署補助新北市污水建設經費腰斬，營建署表示，每年補助新北市均約新台幣20億元，111年核列19.26億元，新北市所述僅剩10億元補助經費，完全謬論。

營建署指出，20多年來，已經補助新北市污水建設高達近540億元，接管普及率達70.15%，是全國第二，僅次於非由中央補助的台北市；此外，營建署不僅提供全國最高補助經費，目前已接管百萬戶人口中，近3成由營建署投入人力完成。

營建署表示，中央出錢出力，但新北市多次透過媒體抱怨中央補助不足，不僅沒有感謝中央全力支持，還覬覦補助其他縣市的資源，是爭取中央建設補助經費嚴重錯誤示範。

營建署進一步指出，105至110年已經補助新北市污水建設預算高達150億元，市府自籌經費僅12%，年年為全國各縣市最高預算，占比達全國污水預算15%以上，也占5直轄縣市預算的30%。

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先前大力推動新北市接管，營建署說明，主因是考量人口高度密集，應加速污水處理基礎建設以提升大台北居民生活品質，不過新北市目前接管率已遠高於全國普及率的40.37%，其他縣市尤其直轄市紛紛抱怨分配不均，難以如新北市加速用戶接管推動。

儘管如此，新北市政府多次藉由媒體表達預算補助問題，營建署重申，中央已多年支持新北市推動污水建設至今，全市污水普及率已達7成以上，後續推動不應再汲取全國資源，排擠其他縣市預算，而且新北市已向污水接管民眾徵收下水道使用費，每年收入可達9億元，各項推動工作應由市府整體考量各項可支用經費來源後辦理。（編輯：潘羿菁）1110606

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