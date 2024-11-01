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卓榮泰：現行財劃法執行最有把握 補助地方增逾2000億

2024/11/1 10:09
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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院財政委員會下週將排審財政收支劃分法部分條文修正草案。行政院長卓榮泰今天說，現在的財劃法行之多年，執行起來也最有把握，會在中央與地方合作模式下，找出一個更好的方式。

立法院會今天邀卓榮泰率相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

針對立法院財政委員會下週排審財劃法拚闖關，先前說現行版本執行起來最有把握的卓榮泰會前接受媒體聯訪重申，現在的財劃法行之多年，就其垂直跟水平分配來說，大家執行起來是最有把握的，這確實沒錯。

卓榮泰表示，從最近幾年中央與地方的關係來看，逐漸往更好方向前進，例如對於地方一般補助型的預算，在這8年來增加新台幣2000億元以上，且地方的財政收支賸餘，過去8年從賸餘41億元到達463億元，改善10倍以上。

卓榮泰指出，很多跨縣市、跨區域的計畫型連續性預算，也都是中央長年配合地方需求下編列足夠預算，因此從這幾個方向來看，未來還是在此經驗上和地方保持更多合作，而且很多的社會福利支出更是不能中斷。他認為共同有效溝通，行政院還是會在中央地方合作模式下，找出更好的方式。（編輯：黃瑞弘）1131101

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