闖雞舍遭捕捉 苗縣府野放4隻石虎

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣政府農業處今天指出，最近是野生動物繁殖期，自然生態保育中心陸續接獲養雞業者捕獲闖入雞舍捕食的石虎，總共有4隻，經確認健康無虞後，加裝發報器順利野放成功。

農業處指出，野生動物為了傳宗接代，繁殖期間會大膽地離開棲地活動，在山區飼養土雞的民眾，最近發現雞隻遭不明攻擊而減少，經過圍捕發現，入侵雞舍的野生動物原來就是石虎。

苗栗縣政府與台灣石虎保育協會長期推廣石虎保育教育，飼主得知石虎被列瀕臨絕種保育類動物，並沒有因為雞隻損失而私下報復，反而主動通知保育協會前往帶回。

農業處指出，最近半個月總共有2家養雞業者，捕獲4隻石虎，經過屏科大採血檢驗，確認石虎身體狀況沒有問題，在牠們身上加裝發報器後，都已野放成功，除了要感謝台灣石虎保育協會外，飼主對於石虎的包容和理解，更是不可或缺。

農業處表示，石虎是肉食性動物，平常以鼠類為主食，但仍會捕食民眾放養的土雞，為避免損失，未來將輔導飼主使用圍網或是夜間點燈，取代毒殺或獵殺野生動物的行為，進而維持淺山生態系的完整性，保護苗栗自然環境。（編輯：李亨山）1071109