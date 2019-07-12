桃園機場樂高特展 林佳龍：呈現桃機未來願景

交通部長林佳龍（左4）12日主持桃園國際機場樂高特展開幕活動表示，台灣是個依靠航空進出的海島國家，航運成長量大，機場幾乎是24小時使用，負荷過重難免會有些狀況，除了做好維修，也會有新的建設。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年7月12日

（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）桃園國際機場公司今天下午在第二航廈入境大廳北側，舉辦「機場未來願景，樂高特展」開幕記者會，交通部長林佳龍表示，希望藉由樂高藝術，呈現出政府對機場未來的願景。

林佳龍主持樂高特展開幕活動後受訪表示，台灣是個依靠航空進出的海島國家，航運成長量大，除滿足基本需求，機場幾乎是24小時使用，負荷過重難免會有些狀況，除了做好維修，也會有新的建設，期盼大家忍一時不便，等到新航廈與跑道、塔台完工後，台灣的國門會更漂亮。

林佳龍表示，桃園機場推出樂高特展，也呈現出政府對機場未來的願景，這是由台灣唯一的樂高認證大師黃彥智花費半年的時間，以15萬片樂高堆疊設計，讓機場除了美食與購物，也能為旅客帶來溫暖的藝文展示。

黃彥智表示，用積木這種小朋友與大人都喜歡的大眾素材，可增加作品的吸睛效果，因為積木的不可切割性，要用這種方正的零件去模擬出漂亮的機場，要花費很多時間設計思考。尤其像第三航廈是還未完成的建築，因此相對的比例需花時間與機場公司溝通，再利用既有零件創作，希望旅客能發現作品的故事劇情、小巧思、人物代表的意義，以及3個航廈的功能。

桃機公司總經理林祥生表示，這座迷你樂高桃園機場，總面積約18平方公尺，使用了15萬塊各式樂高積木，除建置3棟航廈、衛星廊廳、第三跑道及塔台等重要機場建築，一旁還有2座80公分高的機師和旅客樂高人偶，歡迎家長帶著小朋友，在暑假期間一起到桃園機場第二航廈入境大廳，參觀有趣的迷你樂高桃園機場。（編輯：李錫璋）1080712

交通部長林佳龍（中）12日主持桃園國際機場樂高特展開幕活動表示，希望藉由樂高藝術，呈現出政府對機場未來的願景。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年7月12日