因應氣候變遷 花蓮農改場研發抗逆境品種

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）近年來因氣候變遷，花蓮部分農作物花期、產量受到影響，農委會花蓮區農業改良場長期研發抗逆境品種、改良設備，今天上午舉行因應氣候變遷成果發表會。

花蓮農改場長杜麗華表示，農作物以露天栽種為主，直接面對氣候變遷，導致收成減量等狀況，花蓮農改場針對新品種研發、植物保護技術、加工化技術、有機永續技術及農業環境教案等面向持續協助農民。

花蓮農改場作物改良課長葉育哲指出，今年箭竹筍萌發期遇到雨量少，導致筍子長得慢、長不高等少見情形；西瓜則因氣候炎熱，外表長得快，內部組織來不及成熟，導致品質、產量不佳。

自行研發改良品種的金針花農陳錦竹說，今年受到氣候暖冬影響，平地金針量也少了8成，高山金針較去年減少3成，花期也延後25天；改良品種目前由農改場輔導，仍在測試階段。

農作物遇災損，經勘災評估後，由行政院農委會公告列入救助對象，降低農民損失，花蓮農改場則投入研究，朝向逆境新品種或設備改良等方向進行，杜麗華說，研究需要時間，並不會馬上看見成果，也歡迎農民一同參與，提供第一線栽種經驗。

發表會中介紹農改場過去研發成果，抗病毒南瓜品種、抗雜草的水稻品種、原住民特色物種300種品種系收集等，蘭陽分場副研究員楊素絲也展示種植青蔥的水平式防護網，以簡易的器材搭建第4代抗風設備，實戰演練可承受中颱強度，減少50%風力。（編輯：謝雅竹）1081107