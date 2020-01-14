穆斯林友善環境 澎湖觀光大提升

（中央社澎湖縣14日電）觀光局澎湖國家風景區處長許宗民今天在澎湖穆斯林友善旅遊環境成果發表會表示，澎湖是台灣穆斯林最友善的縣市，未來建構更友善的旅遊環境，吸引更多遊客，促進澎湖觀光發展。

觀光局澎管處今天舉辦穆斯林友善旅遊環境成果發表會，許宗民與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會教長馬孝祺等人共同頒贈穆斯林友善環境認證，其中馬公元泰大飯店是唯一獲得馬來西亞伊斯蘭大學認證的友善旅館。

許宗民表示，近年來穆斯林旅遊快速成長，去年全球穆斯林旅遊有1.6億人口，預計在2023年會成長到2.3億，產值高達2600億美元，而澎湖是穆斯林旅遊最友善的縣市，澎管處自民國107年起，配合國際穆斯林觀光產業結合，全力推動友善場域，建構穆斯林旅遊環境，以吸引更多的遊客，帶動澎湖觀光發展。

澎管處表示，澎湖目前輔導23.5蔚藍民宿等10間民宿業者與澎湖等5處遊客中心取得穆斯林安心旅遊標章，1家旅館穆斯林友善旅館認證、2家穆斯林友善標示和5項清真伴手禮認證。（編輯：黃世雅）1090114