卑南頭目二二八斡旋免傷亡 學童訪和平古道溯源

（中央社記者盧太城台東縣28日電）73年前爆發二二八事件，因卑南族頭目馬智禮機智安排台東縣政府公務員躲避山區，免去一場嚴重衝突。今天鹿野鄉永安國小師生探訪當年避難的「和平古道」。

台東縣鹿野鄉永安國小配合108課綱推動素養教育，推出走讀家鄉課程並融入面山教育，今天由老師、家長與鄰近部落耆老帶中高年級學生共42人走訪卑南上圳到初鹿。

永安國小校長温上德表示，每個月會帶著學生去走學校附近的林道，介紹生態，也解說各族群在這塊土地上生活的故事，這個月配合二二八紀念日，安排到鄰近延平鄉的這條古道，了解卑南族、布農族和二二八事件的連結。

今天到訪的路段被稱為「和平古道」，是民國36年、二二八事件時台東外省人的避難路線。永安國小師生一群人先在古道終點日治時期的上里警察官舍駐在所、現在的「卡米莎度樹屋園區」聆聽當年那段故事，並施放狼煙。

永安國小總務主任黃正擁回溯那段歷史說，二二八事件爆發後，台東青年包圍縣長公館、車站等地，暴動一觸即發，當時馬智禮下令卑南族不得輕舉妄動，並且安排國民政府官派首任台東縣長謝真和200多名政府官員、外省人，避難初鹿部落，接著循古道翻過山頭到上里警察駐在所，加以保護。

黃正擁說，當時全國各地都傳出嚴重傷亡，唯獨台東沒有發生較大規模衝突，謝真等人躲過一劫，事後也與馬智禮交好，未對台東民眾「秋後算帳」。

馬智禮本性朱，西元1890年4歲時，因中國福建故鄉發生大屠殺，隨著父親朱來盛來台避難，輾轉到後山台東，隱姓埋名，後來被初鹿社 （現在的初鹿）卑南族人所收養，漢名也跟著改為「馬智禮」。

馬智禮一身是膽，35歲前即獵得13隻雲豹，成為卑南族社共推的大頭目（盟主）；一生致力於族群融合，避免族群衝突，被譽為原住民的永遠頭目。

這位只有漢族血統的卑南族大頭目，憑藉著智勇雙全的領導，不僅化解卑南族和布農族兩百年的世仇，也阻止了二二八事件波及台東縣。（編輯：謝雅竹）1090228