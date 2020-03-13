北市違建爭議處理委員會上路 首波拆4違建

（中央社記者劉建邦台北13日電）為妥善處理違建案，台北市政府在2月成立「違章建築爭議處理委員會」，建管處今天表示，委員會共完成審議39件，有4件列首波拆除地點，包含3件已拆除、1件預定17日執行。

北市府過去處理違建案常發生大量積案、議員協調、增設違建持有戶與拆除工程人員發生衝突等狀況。為減少拆除違建造成紛爭，北市府在2月10日宣布成立「違章建築爭議處理委員會」，邀專家、學者擔任委員受理市民陳情，且每週開會審議違建案，會議決議內容一律上網公告。

建築管理工程處今天發新聞資料表示，「違章建築爭議處理委員會」在2月17日至3月9日共完成審議39件違建案，其中5件因建物設施已改善等狀況，暫可維持現狀，有4件列為首波拆除地點，包含內湖區、南港區各1件、2件皆已拆除，大同區1件預定3月17日執行拆除。

建管處指出，至於其餘完成審議的違建案，因明確違反建築法規定，經委員會審議，預定4月9日前拆除，地點分散各行政區。

建管處表示，「違章建築爭議處理委員會」成立後，被查報違建的當事人認為有爭議就能向委員會申請審議，2至3星期內就可完成審議、判定違建是否須拆除。（編輯：張銘坤）1090313