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恆基爭取到宅沐浴車 造福屏南偏鄉失能者

最新更新：2020/03/25 17:26
屏東恆春基督教醫院25日啟用到宅沐浴車，服務屏東南區偏鄉失能的民眾和長輩。在啟用儀式中，由專業團隊示範到宅沐浴。（恆春基督教醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月25日
屏東恆春基督教醫院25日啟用到宅沐浴車，服務屏東南區偏鄉失能的民眾和長輩。在啟用儀式中，由專業團隊示範到宅沐浴。（恆春基督教醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東恆春基督教醫院由衛生福利部補助1輛到宅沐浴車，服務屏東南區偏鄉失能的民眾和長輩，今天到宅沐浴車啟用，院長陳志成表示，盼望給予屏南需要的民眾感受到滿滿的溫暖。

恆基打造全新舒適的到宅沐浴車及專業團隊，到宅服務範圍在屏南的恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉，提供給65歲以上長者（55歲以上原住民長輩）、領有身心障礙證明者、50歲以上失智症患者，經評估後得以享有沐浴服務。

30多歲長期臥床的女病友「小怡」接受到宅沐浴服務，先生提到妻子健康時非常喜歡洗澡，感謝恆基到宅沐浴服務讓太太露出許久未見的放鬆臉龐。

院長陳志成表示，對長期臥病在床的失能者和行動不便的長輩，洗澡是冒著跌倒摔傷的風險及諸多不便，而舒舒服服地洗個熱水澡更是他們與家屬們不敢奢求的願望，恆基看見偏鄉這些人的需要，在衛生福利部補助下，今天啟用到宅沐浴車。

陳志成說，透過到宅沐浴車，讓臥病在床的病友和失能長輩能夠得到身體清潔進而感到舒爽，盼望給予需要的民眾感受到滿滿的溫暖。

到宅沐浴車團隊還包括有專業操作員、照顧服務員及護理師。開始沐浴前會進行個案的身體評估，決定失能者或長輩當天是否可以進行沐浴，更有經過訓練的專業操作員，讓民眾從沐浴前到沐浴後有安全的享受。

屏東北區的到宅沐浴車由屏東基督教醫院在民國103年開始提供服務，當時由畢嘉士基金會引進屏東首輛到宅沐浴車，用7-11「把愛找回來」零錢捐購買，也是服務偏鄉地區民眾。（編輯：黃世雅）1090325

屏東恆春基督教醫院由衛生福利部補助1輛到宅沐浴車，服務屏東南區偏鄉失能的民眾和長輩，25日到宅沐浴車啟用。（恆春基督教醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月25日
屏東恆春基督教醫院由衛生福利部補助1輛到宅沐浴車，服務屏東南區偏鄉失能的民眾和長輩，25日到宅沐浴車啟用。（恆春基督教醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月25日
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