高雄區農改場推廣百香果 促進南部檳榔園轉作

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）高屏地區的百香果目前已上市，高雄區農業改良場表示，高屏地區的百香果產期正好與中部的百香果產期互補，3年前開始輔導高屏農民種植百香果，已促進不少檳榔園轉作。

高雄區農業改良場長戴順發表示，春季早收百香果是高屏地區新興產業，農改場3年前開始輔導轄區農友種植，因巧妙運用高屏地區冬季溫暖少雨的特色氣候，成功克服了雨季果實好發的疫病。

戴順發說，農改場也輔導農民透過網室栽培有效阻絕東方果實蠅，搭配友善資材的使用，大幅降低化學農藥用量，甚至已有農民開始投入生產有機百香果，春季早收百香果生產模式為9月至10月定植，經燈照促進開花，於隔年2月至6月採收，生產過程完全避開7月至9月颱風天候風險，讓所生產百香果品質佳且產量更穩定。

戴順發說，自推廣以來，已促進南部檳榔園跟進轉作，也有部分紅龍果園及苦瓜網室跟進種百香果，目前高屏栽培面積粗估約50公頃，搭配南投埔里約550公頃（產期7月至翌年1月）的產期果實，台灣的百香果已可達到週年生產，供貨的穩定性對於拓展國內、外鮮果消費市場相當有助益。

戴順發說，鮮食百香果市場需求逐年增加，近年來栽培面積不斷攀升，百香果雖然可做為網室作物的新選擇，但設施的投入成本相對較高，在設置生產前仍請農友一定要充分評估市場概況及技術掌握度。

他並說，高雄場已建立高屏地區春季早收百香果的栽培模式，並於生產各環節深入研究開發，有興趣或有栽培技術需求農民可洽高雄場研究人員。（編輯：張芷瑄）1090331