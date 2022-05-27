促山胞正名原住民 高正治辭世獲一等專業獎章

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排灣族傳統領袖、前國大代表高正治日前辭世，27日舉辦告別式，原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）（右2）頒贈一等原住民專業獎章，表揚高正治在原住民族正名運動及醫療服務領域中對原住民族社會做出的重大貢獻。中央社記者盧太城台東攝 111年5月27日

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）前國大代表、排灣族醫生高正治，在修憲中促成將「山胞」正名為「原住民」，日前因病住院，在院內感染COVID-19辭世，今天舉行告別式，原民會頒贈一等原住民專業獎章。

排灣族傳統領袖高正治，1950年出生於台東縣金峰鄉，大學就讀醫學系，是台東首位原住民醫生，在台東偏鄉、離島行醫超過30年，65歲退休後繼續留在金峰鄉開診所行醫。

1991至1994年兼任國民大會代表時，高正治因提案將「山胞」修憲為「原住民」備受推崇，日前因病住院，在院內感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病情加速惡化，於5月17日凌晨病逝，享壽73歲，今天舉行告別式。

原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod出席弔唁，並頒贈一等原住民專業獎章，表揚高正治在原住民族正名運動及醫療服務領域中，對原住民族社會作出重大貢獻。

夷將‧拔路兒致詞說，1994年國民大會表決原住民族正名案時，第一次表決未達修憲門檻，即將功敗垂成之際，時任國代並長期支持原住民族運動的高正治，旋即衝上發言台要求重新表決，才以一票之差驚險通過修憲門檻，憲法中的「山胞」正式修正為「原住民」。

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在時代的驚滔駭浪中，高正治在國大議場善用議事規則的臨門一腳，乃是原住民族正名成功不可或缺的重要因素。

原民會在新聞稿中表示，高正治長年擔任台東縣金峰鄉衛生所主任，解決部落醫療資源短缺問題，長期貢獻原住民族地區醫療服務，關注醫療服務中文化敏感度議題。此外，也多次率原住民族醫療人員參與國際交流，對原住民族健康權益爭取實有重要貢獻。對高正治辭世深感哀悼惋惜，也對家屬表達深刻哀悼，並對高正治致力促進原住民族權利表達崇高敬意。（編輯：郭諭儒）1110527