議員指首創寵物長照卻輸新北 北市府：規範不同

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北市議員吳沛憶今天指出，北市府率全國之先推「寵物長照」，但新北市的動物安養機構數卻為北市8倍，批正、副市長只會找毛小孩作秀。動保處說，兩市規範不同，難以相較。

民進黨籍台北市議員吳沛憶今天透過新聞稿表示，為協助飼主照顧高齡寵物，台北市政府在2016年率全國之先開始輔導設立「寵物安養機構」，也就是所謂的「寵物長照」，但如今卻被新北市政府大幅超車。

根據北市府自2016年8月起訂定「台北市動物安養機構輔導要點」，要讓台北市的毛小孩都能「擁有安寧及終老照護場所」，不管是慢性病、有障礙或是高齡（7歲以上）寵物都在此照顧範圍，且動物安養機構在取得認證後，可獲最高新台幣20萬元的開辦費補助，以及每人每月1000元的人事補助及和每月最高1萬元租金補助。

吳沛憶指出，經調閱資料發現，台北市現僅17家寵物安養機構，依服務項目分為4級，單純提供照顧的第4級有3家，可提供一般診療的第3級有11家，可提供專業診療的第2級有2家，可作為培育中心的有1家。

反觀，新北市從2019年開始設立「特定寵物長照機構」，比北市晚3年，數量卻大幅超前，依據新北市動保處資料顯示，新北寵物長照機構已達136家、為北市的8倍，且其中有長照動物醫院達65家、特定寵物長照之家有71家。

吳沛憶說，根據北市輔導要點，每10隻動物置照護服務員1人，從人力比可估算出北市安養機構共可收約690隻寵物；但根據農委會「110年度全國家犬貓數量調查」，台北市家犬總估計數為12萬6358隻，家貓總估計數有10萬1635隻，共22萬7993隻，所以北市安養機構總共只能照顧到千分之3的寵物。

她認為，雖非每隻毛小孩都需到安養機構，但此比例仍過少。另新北市的家犬家貓總數為31萬8666隻、為北市的1.4倍，雖其毛小孩數量確實較多，但兩市動物安養機構需求也不至於相差至8倍。

同時，北市要點有明定補助，新北反而沒有，顯示北市遠遠落後且政策執行有問題。

吳沛憶批評，台北市長柯文哲和副市長黃珊珊平常都很愛找毛小孩作秀，但實質政策推動卻不用心，呼籲動保處應進行檢討推動策略和加速制度精進，讓動物安養機構的設置更普及，以因應台北市23萬毛小孩的需求，並指首長不能要作秀時才想到毛小孩。

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台北市動保處副處長陳英豪告訴中央社記者，北市府針對輔導設立「寵物安養機構」都有嚴格規定條件和要求，包括其營運規範和品質等在內，像是動保處有和台大獸醫系合作開課，業者上課後還須經獸醫師認證，且每年定期查核和補助審核，相對新北市做法，更加嚴謹、徹底。

陳英豪說，像是上課次數就相對比新北市要求多，且隨時對業者有稽核作為，希望藉此保障毛小孩和飼主的權益，兩市相關規範不同、不可相提並論。（編輯：李錫璋）1110710