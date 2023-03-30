青蔥頭號殺手甜菜夜蛾漸活躍 花蓮農改場提醒防治

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甜菜夜蛾在宜蘭、花蓮青蔥產區曾造成嚴重危害，花蓮區農業改良場提醒蔥農加強防範，懸掛性費洛蒙誘蟲盒於田區，大面積產區共同懸掛，防治效果更佳。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月30日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）氣溫逐漸升高，農作物害蟲日漸活躍田間，青蔥頭號殺手、甜菜夜蛾，在宜蘭及花蓮青蔥產區曾造成嚴重危害，花蓮區農改場提醒蔥農加強防範，確保青蔥品質及收益。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，依據往年監測青蔥產區甜菜夜蛾密度結果，甜菜夜蛾族群出現的高峰主要在5至8月，隨著氣溫增高，監測數據顯示，宜花地區的甜菜夜蛾密度逐漸攀升。

甜菜夜蛾又稱為「管蟲」，其幼蟲大部分時間藏匿於蔥管內啃食青蔥，造成蔥葉呈白色薄膜狀，蟲口密度高時蔥白甚至也會遭受啃食。

另外同樣會危害青蔥的斜紋夜蛾，也須一併注意防治，由於夜蛾類害蟲在晚上活動較活躍，因此農友於夏季夜蛾密度較高時期，可在晚間6至9時這段時間施藥，以增加藥劑接觸蟲體機會。

除藥劑外，其他防治方法也須搭配使用，以加強防治成效，包括懸掛性費洛蒙誘蟲盒於田區，藉由氣味誘捕雄蟲以降低與雌蟲交尾機率，大面積產區必須共同懸掛，防治效果更佳；於夜間使用波長介於300至400 nm的燈光，可誘集大量雌雄成蟲，壓制族群密度。

若發現蔥葉被啃食或葉上有卵塊，主動摘除葉片或捏除卵塊，即時清除蟲源；青蔥分株苗於種植前先冷藏2週，可有效凍死殘存卵塊和幼蟲，減少苗期蟲源。

同時合理使用農藥，輪流施用不同作用機制的藥劑，施用藥劑應遵守安全採收期及施用倍數。

花蓮區農業改良場指出，由於東部近年夏季降雨量普遍稀少，青蔥於高溫乾旱情況下植株生長緩慢，建議久旱期間宜定期人工給予水分，以維持青蔥生長速度，減少田間青蔥被夜蛾危害時間延長的風險。（編輯：陳仁華）1120330