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花蓮月眉原民特色作物火蔥 保種收成筷閃分享家鄉味

2024/2/21 14:41（2/21 15:11 更新）
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花蓮壽豐鄉阿美族部落有1特色農作物「火蔥」，口感類似小洋蔥與蕗蕎綜合體，但更為嗆辣，花蓮區農業改良場在主產地月眉村設置保種圃，經與部落族人共同努力，迎來收成季。中央社記者李先鳳攝 113年2月21日
花蓮壽豐鄉阿美族部落有1特色農作物「火蔥」，口感類似小洋蔥與蕗蕎綜合體，但更為嗆辣，花蓮區農業改良場在主產地月眉村設置保種圃，經與部落族人共同努力，迎來收成季。中央社記者李先鳳攝 113年2月21日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮壽豐鄉阿美族部落有1特色農作物－火蔥，口感類似小洋蔥與蕗蕎綜合體但更為嗆辣，花改場在主產地月眉村設置保種圃，經與部落族人共同努力，火蔥茁壯收成。

農業部花蓮區農業改良場與壽豐鄉農會及部落今天在月眉部落舉辦火蔥節暨食農教育推廣活動，見證保種圃的維繫與種球傳承的感動時刻，從保種圃採收火蔥、展示花改場與月眉國小共同在食農教育從小扎根的成果，更以「產地餐桌－筷閃野美味」分享多樣火蔥料理。

上月眉部落頭目邱財章接受媒體聯訪表示，火蔥對栽培環境要求高，土壤需要酸性土，土質鬆排水佳；老人家口耳相傳認為吃火蔥可殺菌，有助身體增強免疫力，每年1月到3月左右，是月眉部落火蔥產季，更是族人外出遊子返鄉必嚐家鄉味。

花蓮區農業改良場長楊大吉致詞表示，火蔥是壽豐鄉原民部落重要特色農作物，近年部落農民反映受劇烈天氣影響，火蔥管理出現問題，生產供不應求，花改場努力協助研發農業技術，精選健康種球提供給部落栽種，與壽豐鄉農會通力合作，在月眉部落建立火蔥保種圃，將種原擴散回饋到部落田區，並結合在地社區、月眉國小，推動火蔥食農教育，將部落傳統作物與飲食文化向下傳承。

目前月眉地區種植3公頃，光復、鳳林等鄉鎮也有零星栽培，1台斤約新台幣300元。花蓮區農業改良場作物環境科長蔡依真說，為提升火蔥價值，與師範大學、台大醫院等合作，針對火蔥免疫調節相關功能，進行細胞試驗的論證實驗，但實際功用及劑量，仍須後續進行小鼠試驗，可見未來潛力。（編輯：陳仁華）1130221

農業部花蓮區農業改良場與壽豐鄉農會共同為火蔥產業永續發展布局，21日舉辦「月眉火蔥節暨食農教育推廣活動」，花改場長楊大吉（左3）、壽豐鄉農會總幹事黃啟祥（左2）等人出席。中央社記者李先鳳攝 113年2月21日
農業部花蓮區農業改良場與壽豐鄉農會共同為火蔥產業永續發展布局，21日舉辦「月眉火蔥節暨食農教育推廣活動」，花改場長楊大吉（左3）、壽豐鄉農會總幹事黃啟祥（左2）等人出席。中央社記者李先鳳攝 113年2月21日
農業部花蓮區農業改良場與壽豐鄉農會和部落21日在月眉部落舉辦火蔥節暨食農教育推廣活動，邀請月眉國小學童體驗拔火蔥，食農教育從小扎根。中央社記者李先鳳攝 113年2月21日
農業部花蓮區農業改良場與壽豐鄉農會和部落21日在月眉部落舉辦火蔥節暨食農教育推廣活動，邀請月眉國小學童體驗拔火蔥，食農教育從小扎根。中央社記者李先鳳攝 113年2月21日
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