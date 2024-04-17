苗栗農工推交通安全教育 巴士駛入校園實境演練

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）國立苗栗農工為落實交通安全教育，結合跨領域教師設計教案，在校內劃設模擬大車停等行人穿越道、轉彎內輪差等危險盲區，今天還與客運業者合作將巴士駛入校園實境演練。

苗農指出，依據交通部民國105至109年統計資料，每年高中學生平均約有1719人因交通事故傷亡。高中生騎乘自行車主要個別肇因以「未依規定讓車」及「未注意車前狀況」為主；作為「行人」時，肇因以「未依規定行走行人穿越道」而穿越道路為最多。

校方透過教育部國教署高職優質化輔助方案計畫，結合體育、健康與護理、全民國防等類科，成立跨領域安全教育教師專業社群，共同設計跨域素養導向教案融入課程，推動交通安全教育。

苗栗農工校長謝世宗表示，校園內劃設交通標線與危險盲區，模擬大車停等行人穿越道、客運車右轉彎產生內輪差危險區域等實際路況。

謝世宗指出，校方今天與客運業者合作，安排學生分組體驗，了解身為騎士或行人，面對大型車輛應具備的危險感知及應變能力，希望落實交通安全教育，朝向交通零事故、一個學生都不能少的教育願景邁進。（編輯：戴光育）1130417