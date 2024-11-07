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嘉大突破馬糞海膽養殖技術 創環保與產業雙贏

2024/11/7 14:37（11/7 15:41 更新）
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由於人為濫捕導致馬糞海膽的野外族群數量快速下降，引發海洋生態危機，嘉義大學水生生物科學系投入研究，突破馬糞海膽養殖技術，創環保與產業雙贏。（嘉義大學提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月7日
由於人為濫捕導致馬糞海膽的野外族群數量快速下降，引發海洋生態危機，嘉義大學水生生物科學系投入研究，突破馬糞海膽養殖技術，創環保與產業雙贏。（嘉義大學提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月7日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市7日電）由於人為濫捕導致馬糞海膽的野外族群數量快速下降，引發海洋生態危機，嘉義大學水生生物科學系投入研究，突破馬糞海膽養殖技術，且降低飼養成本，創環保與產業雙贏。

嘉義大學今天發布新聞稿指出，馬糞海膽又稱為白棘三列海膽（Tripneustes gratilla），生活在珊瑚礁及礁石區，以海藻、海草為主食，能有效控制大型藻類的滋生，是維持珊瑚礁與藻類生態平衡的重要環節，卻由於人為濫捕導致馬糞海膽的野外族群數量快速下降，引發海洋生態危機。

澎湖水產種苗繁殖場自2009年起開始馬糞海膽的人工養殖試驗計畫，透過產官學三方合作提高馬糞海膽在人工環境的存活率。

澎湖縣政府農漁局去年宣布突破馬糞海膽完全養殖技術，並委託嘉義大學水生生物科學系執行「白棘三列海膽各生長階段商業性飼料」研究計畫，在嘉大水生生物科學系團隊的努力之下完成人工飼料研發。

研發團隊指出，人工養殖馬糞海膽最關鍵的技術就是飼料研發，現有的飼料多數以「魚粉」為主要配方，不僅成本昂貴且間接造成海洋生態負擔；若改用其他配方，又會造成海膽營養不良降低存活率。

研發團隊研究員黃子維表示，野生海膽以藻類為主食，因而推論蛋白質來源從動物性改為植物性對海膽成長表現影響不大。

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經多次試驗，發現由脫脂大豆磨成的豆粉，是相當適合海膽的蛋白質來源，此外在鈣、鎂等礦物質與β胡蘿蔔素的交互作用下，養殖海膽的體殼成長顯著贏過攝食天然藻類的海膽；且依新配方製成的飼料其穩定性及黏著度較高，在海水中營養成分也不易流失、變質，讓飼養海膽的養殖成本下降許多。

團隊召集人、助理教授朱建宏表示，嘉大團隊將持續優化飼料配方，同時也透過農漁局與養殖戶交流溝通，推廣新式飼料，幫助漁民以更經濟的方式提高養殖的成功率。（編輯：李淑華）1131107

澎湖縣政府農漁局2023年宣布突破馬糞海膽完全養殖技術，並委託嘉義大學水生生物科學系執行「白棘三列海膽各生長階段商業性飼料」研究計畫，完成人工飼料研發，團隊未來也將持續優化配方。（嘉義大學提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年11月7日
澎湖縣政府農漁局2023年宣布突破馬糞海膽完全養殖技術，並委託嘉義大學水生生物科學系執行「白棘三列海膽各生長階段商業性飼料」研究計畫，完成人工飼料研發，團隊未來也將持續優化配方。（嘉義大學提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年11月7日
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