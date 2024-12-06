屏東3棵逾70年樟樹移植 挺過3颱風延續居民感情

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東和生市地重劃區工程進行中，屏東縣政府在清查場域範圍時，發現有3棵樹齡超過70年的樟樹，即使斷根後也挺過3個颱風依然健在，已移植到新公園內，延續與居民感情。

屏東縣政府地政處長陳錦屏今天告訴中央社記者，3棵樟樹樹齡約70至100年，樹幹需要2名成人手臂張開才能環抱，高度約10至12尺，老樹於4月斷根後，在細心照顧下熬過酷暑，也歷經凱米、山陀兒、康芮3個颱風摧殘後依然健在，已移植至公園內，對當地居民而言是記憶的延續。

縣府提及，屏東和生市地重劃區工程今天開工，包括道路、公園綠地、滯洪池、維生管線建置等各項工程，讓重劃區完工後就符合都市發展宜居城市建構，以收納未來屏東縣因科技產業進駐所導入的入口，並成為屏東縣市新蛋黃區。預計明年3月完工。

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縣府表示，為了保護既有生態環境，延續城市中綠色歷史，在工程設計規劃初期，清查場域範圍內地上物時，發現場域內有數棵老樟樹，經訪談當地里長與耆老後，這幾棵老樹不僅是地景裡標的物，也是常民生活中記憶裡的歲月刻度，更是區域內生物多樣性的生物指標。

因此，和生市地重劃工程規劃設計初期，每項決策均將老樹考慮在內，在移植過程中並格外注重生態環境的保護，採用低噪音、低排放的施工設備，以降低對周邊生態的影響，並儘量避免施工過程中的2次污染。（編輯：謝雅竹）1131206