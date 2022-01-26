核電天然氣列綠能引爭議 歐盟：修改空間有限

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（中央社柏林26日綜合外電報導）歐盟擬將核電和天然氣列入綠色投資標的，引起部分成員國強烈反對。儘管如此，歐盟官員今天表示，執行委員會並不打算針對擬議中的草案做出重大修改，「調整空間有限」。

歐盟推動綠能轉型，且因天然氣供應受到對俄羅斯關係緊張的影響，歐盟執委會（European Commission）去年底提出「永續金融分類法」（sustainable finance taxonomy）草案，將核電和天然氣列為氣候友善永續能源，鼓勵金融界進行投資。

歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯（Mairead McGuinness）告訴法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung），針對草案內容，「我們也許可以修改少數地方，以因應部分反對意見。但實際上，我們的迴旋空間有限。」

麥金尼斯並說，核能和天然氣都是邁向「比較潔淨和美好未來」的必要過渡科技，因此會有明確分類。

綠黨籍的德國經濟暨氣候保護部長哈柏克（Robert Habeck）昨天表示，柏林應投票反對將核電列入永續投資標的上述計畫，除非草案內容有所更改。

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這項草案經多月激烈爭論，德國和其他歐盟成員國表示，他們需要投資天然氣，因這有助於放棄使用污染較嚴重的煤炭。也有國家認為，歐盟正設法成為全球應對氣候變遷的領袖，將化石燃料分類為綠色燃料，將有損歐盟的公信力。

核能是否屬於綠能，同樣也是意見分歧。法國、捷克和波蘭都認為核電應在遏制全球暖化方面發揮重要作用，因為它不會排放溫室氣體。奧地利、德國、盧森堡等國則因擔憂核廢料問題，而反對發展核電。（譯者：施施/核稿：張佑之）1110126