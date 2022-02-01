日本鵜戶神宮充滿神秘色彩 遊客投運石許願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本宮崎縣的鵜戶神宮位於海蝕洞內，神話故事傳說此處是山幸彥為妻子豐玉姬建造的產房，現今是日本人認為集好運之地，每年吸引眾多遊客前來本殿祈福。中央社記者楊明珠宮崎攝 111年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本宮崎縣的鵜戶神宮位於海蝕洞內，神話故事傳說此處是山幸彥為妻子豐玉姬建造的產房，現今是日本人認為集好運之地，遊客前來本殿祈福，也可往海邊海龜狀大石投運石許願。

宮崎縣位在九州南部，舊名為日向國，是日本最古老的城市之一，也是日本古老神話傳說的發源地。宮崎縣日南市的鵜戶神宮就在突出於太平洋的鵜戶崎岬處的洞穴，充滿神秘色彩。本殿塗以朱漆，外觀莊嚴華麗，是祈求結良緣、生產順利的神社。

日本古書「記紀」記載有關山幸彥與海幸彥的神話，此神話故事主要以今宮崎縣宮崎市為舞台，也是日本民間故事「浦島太郎」的藍本。

傳說中哥哥山幸彥為了釣魚，向弟弟海幸彥借了魚鉤，卻把魚鉤弄丟了，為了尋找魚鉤，搭著小船途中來到海神宮，受到海神的協助找到魚鉤，也因此與海神的女兒豐玉姬相戀、結婚。山幸彥在海神宮幸福的度過3年後回到陸地，已懷孕的豐玉姬也追來。

山幸彥為豐玉姬在海邊用鵜的羽毛鋪屋頂搭建產房，即將臨盆的豐玉姬進到產房前，特別叮嚀山幸彥勿偷看，但山幸彥卻偷看了，驚見豐玉姬變回原形的鱷鮫模樣。豐玉姬覺得很羞恥，留下了嬰兒，乘坐大海龜返回海中。

這嬰兒在日本古書「日本書記」中稱為彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊；在「古事記」中則稱為天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命（簡稱鵜葺草葺不合命），是日本第一代天皇神武天皇的父親。

據說，渴望喝母奶的嬰兒後來是喝洞窟滴下的水長大。現在洞窟內除了建有鵜戶神宮，也可看到形狀像母親胸部的乳岩。在日本九州、四國一帶，豐玉姬被視為生產順利的女神。另有一說法是豊玉姫將自己的乳房留下，給嗷嗷待哺的兒子，後來這對乳房成了乳岩。

遊客走在參拜道上，可看到朱紅色的橋，一旁有藍色海洋和海水拍擊奇岩的美景。走過一段坡道，下行的階梯來到本殿前的鳥居，可看到販售護身符、吊飾品的店鋪，還有販售每顆都印有「運」字的小石（又稱開運豆）。

一旁豎立著告示板寫著，男生用左手、女生用右手投擲運石，只要能將運石投擲到形狀如大海龜的大岩石（稱為靈石龜石）上用注連繩圈起來的窟窿內，就能心想事成。

來到鵜戸神宮，很多地方可看到兔子造型的石雕、繪馬（許願牌）、護身符等。為何是這麼多「兔子」呢？據悉就是鵜戶神宮的主神鵜葺草葺不合命的日文發音第一個字u，而這同兔（usagi）或卯（u）的第一個字發音，於是兔子被視為鵜戶神宮神明的使者。

第10代日皇崇神天皇開始，每個月的第一個卯日做為御神緣日，會舉行祈福祭祀活動，現在鵜戶神宮也會舉行「緣日祭」。

位於洞窟內鵜戶神宮本殿一旁有一座稱為「撫摸兔」的銅雕供遊客撫摸，祈求疾病早日康復、開運和飛黃騰達。許多日本民眾新年到鵜戶神宮進行參拜時，也會來撫摸這隻兔子祈福。（編輯：陳惠珍/黃自強）1110201

日本宮崎縣的鵜戶神宮位於海蝕洞內，遊客前往參拜時，先經過橋樑，往下階梯走向海蝕洞內的本殿。通常到神社參拜時往階梯上行，此神宮（神社）是罕見的走下階梯前往。中央社記者楊明珠宮崎攝 111年2月1日

日本宮崎縣鵜戸神宮可看到兔子造型的石雕、許願牌和護身符等。兔子被視為鵜戶神宮神明的使者。殿旁有一座稱為「撫摸兔」銅雕供遊客撫摸祈福。中央社記者楊明珠宮崎攝 111年2月1日

相傳兔子是鵜戶神宮神明的使者，圖為日本鵜戶神宮兔子造型的繪馬（許願牌）。中央社記者楊明珠宮崎攝 111年2月1日

日本宮崎縣的鵜戶神宮據說是日本神話人物山幸彥，為豐玉姬在海邊用鵜的羽毛鋪屋頂搭建產房。洞窟內的乳岩有一段充滿母愛的傳說。中央社記者楊明珠宮崎攝 111年2月1日